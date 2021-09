Cerca de 5.000 personas han firmado para pedir a la Conselleria de Educación y Formación Profesional la flexibilización "urgente" del uso de las mascarillas en los exteriores de las escuelas de Baleares.

Según ha valorado Plataforma 'Mascareta al pati no' este viernes en una nota de prensa, ante las declaraciones del conseller March que ha propuesto posponer la revisión del uso de las mascarillas en los exteriores de las escuelas al mes de enero, "la medida extraordinaria es bastante relevante para los menores como para hacer una revisión quincenal si hace falta, de la misma forma que se ha hecho con otros sectores como la restauración". "No hay ninguna razón científica para esperar un trimestre entero a hacerlo", ha añadido.

Para la Plataforma, los otros argumentos exhibidos por parte del conseller March, como la prudencia y la no vacunación de los niños de primaria, "no se basan tampoco en evidencia científica". Así, ha señalado, por un lado, que la vacunación en menores de 12 años de momento no está prevista ni recomendada y, por otro, que esta "no pararía la transmisión".

Respecto a la prudencia, ha apuntado que hay países europeos que avalan la flexibilización del uso de las mascarillas en el patio de las escuelas, "el último, Francia, que ante la bajada de los casos, ha decidido retirarla no solo en el exterior sino también en el interior de las escuelas de zonas con baja incidencia porque, según el portavoz del Gobierno, es una medida que perjudica la salud y el aprendizaje de los menores".

En este sentido, ha recordado que "en países como Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suiza, Noruega y Suecia, por ejemplo, los menores de 12 años nunca han llevado mascarilla ni siquiera en interiores por este motivo". "En Cataluña han empezado así este curso escolar", ha añadido 'Mascareta al pati no'.

En Baleares, en cambio, "con una incidencia a la baja, manteniendo patios con grupos burbuja y unos datos líderes de vacunación, se mantiene la mascarilla sin ninguna previsión de revisión durante un trimestre entero", ha lamentado.

Además, ha añadido, "se da el hecho que después de Navidad, tal como pasó el año pasado, se espera de forma lógica una subida de la incidencia, por lo que las familias firmantes dudan que sea realmente un momento probable para relajar medidas".

Finalmente, la Plataforma ha recordado que "la OMS desaconseja su uso en aquellos niños que juegan o bien practican actividad física en exteriores". Y, ha señalado que "el propio epidemiólogo Joan Carles March admitía en declaraciones en la radio que prácticamente no se producen contagios en el exterior".