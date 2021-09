Un grupo de familias de Baleares se ha organizado para recoger firmas para que los niños puedan quitarse la mascarilla en los espacios exteriores de los colegios. En el manifiesto, los padres han pedido a la conselleria de Educación que retire esta medida en el patio, en las clases de educación física o en las excursiones, en base a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desaconseja que los niños lleven máscaras de protección facial para hacer actividad física.

Las familias han criticado que haya “niños de cinco o seis años llevando mascarilla casi 10 horas diarias”, mientras que ni la OMS, ni Unicef, ni el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) recomiendan su uso en niños de entre seis y once años por “posibles perjuicios en la salud y en el aprendizaje”.

“La normativa para este curso escolar 2021-2022 no es coherente”, han zanjado los padres, ya que “hace meses que la sociedad no lleva mascarilla”. El escrito presentado para la recogida de firmas alega que los niños se pueden mezclar al acabar el colegio y jugar en los espacios públicos sin mascarillas, por lo que no aceptan que en los centros escolares tengan que llevarla sin excepción alguna.

Otro argumento de las familias es que tras un año y medio de pandemia, “ya se sabe que los niños transmiten menos el virus”, y la Asociación Española de Pediatría afirma que muchos de los jóvenes son asintomáticos o pasan el coronavirus más leve que la gripe o la bronquiolitis.

Además, alegan que en comunidades como Cataluña ya han decidido eliminar la polémica medida. De hecho, en regiones europeas como Reino Unido, Irlanda o Dinamarca los colegios son espacios libres de mascarillas pese a tener porcentajes menores de vacunación.

Por su parte, el presidente de la Sociedad balear de Pediatría (Sopeba), Juan Carlos de Carlos, señala a este diario que “no hay ninguna evidencia de que las mascarillas sean perjudiciales por sí mismas”.

El pediatra explica que la mayoría de problemas de aprendizaje a raíz de la pandemia “se dan por la semipresencialidad, no por la mascarilla”, y “aunque nadie quiere llevarla, se ha demostrado que es efectiva para frenar los contagios”.

Así, el doctor cree que se ha optado por una medida “prudente” y “acertada” si va acompañada de revisiones periódicas de la situación epidemiológica para ir relajando las restricciones en los centros.

En este sentido, Educación ha recordado que en enero —al final del primer trimestre escolar— revisará junto a la conselleria de Salud todas las medidas de seguridad en los colegios, incluido el uso de las mascarillas en los espacios exteriores, por lo que todas las normas son susceptibles de cambios en función del avance de la pandemia. Además, desde el Govern han confirmado que tienen constancia de peticiones de varias entidades educativas para eliminar el uso de la mascarilla en los espacios exteriores de los colegios, aunque no se trata de las asociaciones y sindicatos mayoritarios.