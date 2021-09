El verano cierra y todos nos llevamos un montón de momentos junto a la orilla del mar, con la toalla en una cala, haciendo una ruta por la montaña... Calmar la piel sensible tras toda esta exposición al sol en julio y agosto resulta ahora fundamental. El Spa de Nou Ibiza Bay lo sabe y por eso ofrece varios tratamientos de bienestar, como el inspirado en rituales japoneses y en las judías azuki o el masaje Kiatsu, que estimula el proceso de curación natural del cuerpo, entre muchos otros. Es el momento. Ponte cómodo y relájate en el mejor hotel spa de Ibiza.

Nobu Hotel Ibiza Bay es uno de los espacios más demandados de Ibiza

La bahía de Talamanca acoge el Nobu Hotel Ibiza Bay, uno de los alojamientos más demandados de la isla. Dentro de sus instalaciones, se encuentra la zona de spa, la opción preferida entre quienes quieren rejuvenecer y relajar el cuerpo y la mente. Este espacio está al alcance del público en general.

El spa de Nobu Ibiza Bay: relajación máxima

El Spa de Nobu Ibiza Bay reúne la indulgencia y la serenidad en sus tratamientos de autor, con terapeutas cualificados y centrados en una serie de productos con altos resultados además de ser naturales.

Para calmar la piel sensible después del sol, este hotel-spa en Ibiza, con encanto, destaca el tratamiento de bienestar inspirado en los rituales japoneses y en las judías azuki, ricas en antioxidantes.

Estimula el proceso de curación natural de tu cuerpo

También puedes estimular el proceso de curación natural de tu cuerpo y el flujo del Ki, la "energía viva", con el masaje kiatsu, que combina el shiatsu japonés y las técnicas de masaje tailandesas. Tras recibir este tratamiento, es difícil sentirse mejor.

Nobu Ibiza Bay: spa en Ibiza en invierno (y verano)

No hay duda alguna de que entre todos los hoteles con encanto de Ibiza, este, el Nobu Ibiza Bay, es un claro favorito. Ubicado junto a la playa de Talamanca, el lujo que ofrece ya no es únicamente el de despertar con vistas al mar, darse un baño en el agua de la piscina que prácticamente se une con la bahía o tomarse algo en el Chambao, un tranquilo restaurante chiringuito de playa. También ofrece la oportunidad de aprovechar al máximo un día de otoño en el Spa by Nobu Ibiza Bay.

El programa de bienestar y belleza de este hotel de Ibiza, que está diseñado para la renovación y el rejuvenecimiento, reequilibra cuerpo y mente a través de un circuito spa.

Propuesta de un día en este hotel con spa de Ibiza

La propuesta para frenar, desconectar y apostar por nuestra salud en el spa de Nobu Ibiza Bay, con un precio de 315 euros por persona, es la siguiente:

Comienza en una clase privada de 60 minutos de Hatha yoga en este rincón de la isla de Ibiza.

privada de 60 minutos de Hatha yoga en este rincón de la isla de Ibiza. Continúa con un masaje reparador y un tratamiento facial purificante con los productos de la marca The Organic Pharmacy. Te vendrá genial para frenar el ritmo acelerado de tu estilo de vida y relajarte tú y tu piel.

Tómate tu tiempo para relajarte con una sesión privada de sauna y vapor.

Y, para acabar, llévate a casa la sensación del spa con un 10% de descuento en todos los productos.

Reservas: Email: spareservationsibiza@nobuhotels.com Teléfono: +34 971 877 718

Cómo llegar al Nobu Hotel Ibiza Bay