Jornada sobre la presencia de pesticidas en la cera de abejas

El director del laboratorio Apinevada, Francisco José Orantes, fue el encargado de presentar la jornada técnica en formato telemático organizada por el Consell de Ibiza bajo el título ‘La cera de abeja y los residuos de pesticidas: situación actual y gestión’. Un total de cuarenta personas participaron en esta actividad que tenía como objetivo informar al sector apícola sobre esta problemática, los efectos sobre las colonias de abejas y las posibles soluciones. El año pasado se generó cierta alarma en Ibiza por la difusión de una noticia vinculada a la presencia de pesticidas en panales comercializados por un apicultor de la isla.

Orantes explicó que las abejas producen cera de forma natural para construir los panales. Actualmente es una práctica generalizada la utilización de láminas de cera reciclada para facilitar el trabajo de las abejas. El problema del reciclaje continuo de la cera en el circuito comercial es que la cera de los panales de abejas además de poder acumular pesticidas aplicados a las plantas de donde extraen el néctar y el polen, también pueden acumular restos de los tratamientos aplicados dentro del panal para luchar contra la varroa, un ácaro parasitario de las abejas.

La Varroa destructor es un ácaro parásito externo de ámbito mundial. Afecta a las larvas y continúa en el estado adulto de las abejas provocando un debilitamiento importante de la colonia que puede acabar con su desaparición. Este hecho ha motivado que la varroosis sea una plaga de declaración obligada y que además sea obligatorio hacer al menos un tratamiento anual para su control con medicamentos veterinarios autorizados.

Por este motivo, la generalización del reciclaje repetido de la cera de abejas ha provocado la acumulación de pesticidas y se ha convertido en un problema recurrente y continuado durante años en la apicultura mundial.

No son hidrosolubles

Sin embargo, los pesticidas que acumula la cera no son hidrosolubles y por tanto no migran a la miel, de forma que se puede asegurar que el problema no afecta a la miel que se comercializa, aunque no es recomendable la comercialización de miel en panales a no ser que se verifique previamente que se cumple con el nivel legal permitido de agroquímicos.

Durante la conferencia se mostró la dificultad de conseguir láminas de cera comercial libres de pesticidas. No solo son perjudiciales si se consumen los panales, sino que también afectan a la supervivencia de las abejas al incrementar la mortalidad de sus larvas.

Para solucionar el problema se están implantando métodos de filtración de la cera con diferentes sistemas, como el carbón activo, que elimina una parte importante de estos productos, o sistemas de reciclaje de la cera del mismo apicultor, empleando láminas procedentes de los panales propios, lo cual permite reducir considerablemente la concentración en un periodo de ocho años siempre y cuando los tratamientos aplicados al panal sean hechos de forma más racional, o incluso forzar que la abeja construya buena parte del panal, reduciendo al mínimo la medida de la lámina de cera.