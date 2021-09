‘Un corazón’ para los sanitarios de Ibiza

El artista y escultor Cayetano Miró presentó ayer por la mañana una escultura que ha donado al Hospital Can Misses como agradecimiento a la labor de todo el personal sanitario. La escultura titulada ‘Cor Meum, ‘mi corazón’ en latín, está tallada en madera de olivo, mide 1,60x1,20 metros y pesa unos 400 kilos. A la presentación, que se realizó en el hall del edificio D del hospital, asistieron la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos, acompañada de parte del equipo directivo.

Cayetano Miró Artista de la obra ‘Cor Meum’ Nació en 1945, en Cantabria, pero a los 2 meses se mudó a Eivissa donde se formó con diversos artistas de la isla. Miró ha participado en exposiciones colectivas en Eivissa, tanto de pintura como de escultura y ha realizado varias exposiciones a dúo junto a su mujer, Rosa Vicente, y su hija Aída Miró. Además, en 2001 ganó el primer premio del concurso internacional del logo de Km5 por Lois.

En el año 2015 Cayetano Miró ingresó en el Hospital Can Misses por lo que parecía, según cuenta el artista, un ataque al corazón que finalmente resultó ser un ictus. «Cuando estás ingresado en el hospital, las noches son muy largas. Fue entonces cuando empecé a pensar en la idea de realizar una escultura en agradecimiento al trato recibido del personal que me atendió. Gracias a su gran labor, ahora puedo contar esto», relató emocionado Miró.

Un árbol milenario

Miró explica que cuando salió del hospital, y sin tener claro aún lo que iba a hacer, fue a hablar con el director de Can Misses, que entonces era el doctor Balanzat, para proponerle la donación de una escultura. «Me respondió que la aprobación tenía que venir de la junta del hospital. Al cabo de un tiempo, aceptaron la propuesta. Fue entonces cuando me puse a trabajar en ello», recordó el escultor.

Durante un tiempo, el artista estuvo buscando materiales e ideas para la escultura. «Un día encontré un olivo, con su tronco y sus raíces, que un señor había arrancado e iba a trocear para hacer leña. Al verlo supe que era lo que necesitaba. En ese momento, le propuse al señor cambiarle el olivo por tres camiones de leña, y accedió», así narró Miró como pudo conseguir el árbol milenario con el que hizo la escultura.

Ya han pasado tres años desde entonces. El artista empezó su trabajo saneando el olivo y eliminando las partes que estaban podridas. «Hasta que no estuviera bien saneado, no se podía ver la forma que iba a tener. Cuando acabé de limpiarlo, mirando desde un ángulo concreto, me dio la sensación de que ese tronco tenía forma de corazón, podía ver las arterias saliendo de él. Fue ahí cuando todo encajó y pensé en la idea de crear un corazón a partir de mi experiencia vivida en el hospital», siguió explicando el artista. Miró también quiso remarcar que en ningún momento usó maquinaria para realizar la escultura y que todo está hecho a mano para que la pieza sea lo más artística y artesanal posible.

El ‘corazón simbólico’

La mayor parte de la escultura representa un corazón biológico, con sus venas y arterias, pero en el interior de este hay incorporado otro corazón, en su forma simbólica. Esta segunda parte de la escultura está tallada en madera de albaricoquero. «A medida que iba realizando la escultura, me di cuenta de que quedaba hueca por dentro, demasiado oscura. Por eso añadí el corazón más pequeño en su interior, que puede ser visto desde cualquier ángulo de la obra», explicó el artista. Pero Miró también quiso dejar claro que su idea no era crear un ‘doble corazón’, sino que simplemente añadió el corazón pequeño a la escultura para facilitar la comprensión de la obra.

Miró también explicó que solamente la base pesa casi 300 kilos. «La peana la encargué personalmente a la empresa Mármoles Martínez y la crearon exclusivamente para la escultura. Quiero también agradecerles su esfuerzo y colaboración», destacó el escultor.

Otro de los aspectos que el artista quiso remarcar fue que el proyecto no tiene nada que ver con la pandemia ni la crisis sanitaria. «Hace más de tres años que estoy trabajando en esta escultura, y más de cuatro desde que tenía en mente el proyecto. Antes de que la crisis del covid empezase, yo ya quería agradecer a los sanitarios su labor», aclaró Miró.

Por su parte, Carmen Santos, actual gerente del Hospital Can Misses quiso agradecer al artista su donación. «Recibimos con mucha satisfacción este gesto altruista de Cayetano Miró, que reconoce de una manera muy artística la labor de los profesionales sanitarios, su trabajo y su dedicación permanente, más allá de pandemias. Los profesionales sanitarios estamos, estuvimos y estaremos al lado de nuestros pacientes, y este corazón tallado en un árbol milenario es una prueba de ello», explicó Santos. La gerente también quiso dar las gracias a la Sociedad Concesionaria, quienes ofrecieron los servicios de mantenimiento, logística y seguridad para colocar y transportar la obra. «Agradecemos profundamente este detalle, una obra preciosa que representa lo que aportan realmente los sanitarios a la hora de trabajar, que es, su corazón», finalizó Santos.

La escultura ‘Cor Meum’ estará expuesta de manera permanente en la entrada del Hospital Can Misses, edificio D.