El PSOE de Santa Eulària denuncia la anulación de una parada del bus escolar

El grupo PSOE de Santa Eulària exigió ayer explicaciones públicas al Ayuntamiento por la supresión de una parada de transporte escolar «sin previo aviso, dejando tirados la semana pasada una decena de alumnos en medio de una carretera». «Según ha podido saber el grupo PSOE, la regidora de Educación de Santa Eulària, Marisol Ferrer, pidió a la empresa de transporte escolar la anulación de la parada de s’Argamasa porque se tenían que hacer unas obras. El pasado jueves, una decena de chavales tuvieron que bajar a la carretera principal, a la altura de Cala Pada, sin que se hubiera avisado sus familias. La misma situación se repitió el viernes y también el lunes», señalaron desde el PSOE a través de una nota.

Relacionadas Adelantan el horario del bus de Siesta para dar servicio a los colegios

El portavoz del PSOE, Vicent Torres Benet, criticó la «grave irresponsabilidad» de la concejala de Educación de Santa Eulària por haber provocado «una situación de inseguridad para los chavales que bajaron del autocar lejos de su parada y sin conocimiento de sus familias». Además, se da la circunstancia de que «no se está haciendo ninguna obra que impida el paso del autocar escolar», criticó el portavoz socialista, quien calificó estos hechos de «vergonzosos» y que demuestran «la falta de conocimiento de los gobernantes del Partido Popular en el Ayuntamiento».

Por su parte, y también a través de un comunicado, desde el equipo de gobierno lamentaron la situación que han tenido que sufrir las familias por un «error humano por parte de personal externo al Consistorio». «El Ayuntamiento no es el responsable del transporte escolar, sino que lo es el Govern balear; por lo tanto tampoco puede decidir sobre la supresión o no de una parada como afirma el PSOE, y el Consistorio cumplió con su deber, que era notificar los trabajos a la empresa de transporte de escolares para que analizara si afectaba o no a sus servicios. Desde el Ayuntamiento esperamos que no se vuelvan a producir situaciones de este tipo y nos consta que la delegación de Educación, la empresa de transporte y la de acompañantes están trabajando para determinar el porqué de lo ocurrido», señalaron.

«Según el conocimiento que tenía el Ayuntamiento, los trabajos en la avenida de Punta Arabí no afectan al recorrido de la línea de transporte escolar V274, que conecta s’Argamassa con los colegios Sant Ciriac, Santa Eulària y Vénda d’Arabí. El Ayuntamiento comunicó antes del inicio de los trabajos la realización de los mismos, los cambios en la circulación que suponían y otros detalles para que la empresa que realiza el transporte escolar pudiera adoptar las medidas pertinentes», señalaron.