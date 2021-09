Salud adquiere 305.000 dosis de la vacuna contra la gripe

Estas vacunas -que suponen un incremento del 16% respecto de las 262.710 dosis que se pusieron al alcance de la ciudadanía el año pasado- están divididas en tres lotes. Ayer, el Consell de Govern dio la autorización previa para tramitar el suministro de dos de estos lotes, que superan los 500.000 euros y, por lo tanto, requieren su visto bueno.

Concretamente, para esta temporada se ha decidido la adquisición de tres lotes de vacunas, destinados a grupos diferentes. El primer lote, de 150.000 unidades, está destinado a personas de menos de 65 años en condiciones de riesgo. Son vacunas inactivadas que contienen cuatro troncos del virus de la gripe. El valor estimado del contrato de dos años y de la posible prórroga de dos años más es de 9.975.000 euros. El presupuesto base de licitación del contrato para los dos primeros años es de 4.446.000 euros, de los que para el año 2021 corresponden 1.482.000 euros.

El lote dos, también de 150.000 dosis, es para personas de más de 65 años no institucionalizadas (usuarios de residencias). Son vacunas inactivadas que contienen tres troncos del virus de la gripe con adyuvante (sustancia que, añadida a otra, potencia su efecto principal). Se ha autorizado su contratación con un presupuesto base de licitación de 717.600 euros. El tercer lote, de 4.800 unidades, es para personas usuarias de residencias de 65 años y más. Son vacunas de alta carga antigénica inactivadas que contienen cuatro troncos del virus de la gripe. Esta adquisición, que no requiere la autorización del Consell de Govern y, por lo tanto, no forma parte de los acuerdos de ayer, es de 124.800 euros.

En 2020 se inyectaron 223.585 dosis en Baleares

El servicio de Prevención de la Enfermedad de la dirección general de Salud Pública y Participación calcula el número de dosis necesarias con datos de la población mayor de 64 años, que es el grupo mayoritario al cual se indica la vacunación antigripal, y de la población de menos de 65 años con criterios de inclusión según las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con datos procedentes del registro de la tarjeta sanitaria individual y de la historia clínica informatizada de atención primaria del Servicio de Salud. En 2020 fueron 242.345 individuos. Este dato se ajusta a la cobertura objetivo de la campaña (65%) y a la cobertura lograda en campañas anteriores. En 2020 se inyectaron 223.585 dosis.

Este año, por segundo consecutivo, la pandemia incrementa la necesidad de obtener buenas coberturas y aconseja disponer de dosis suficientes para poder ampliar los grupos diana si se considera adecuada una vez iniciada la campaña.