Las plantillas no crecieron en agosto pese a la mejora de la ocupación hotelera pitiusa

La mayor parte de los hoteleros acabaron agosto encantados. La ocupación de sus camas, del 78%, mejoraba en casi 10 puntos porcentuales la de julio, amén de ser infinitamente mejor que la desastrosa de 2020. En teoría, más turistas sería sinónimo de más trabajo y de que, por tanto, se necesitan más empleados, pero no fue lo que sucedió en agosto: las plantillas (no sólo de los hoteles, sino de todos los sectores) no crecieron respecto a julio. Se estancaron.

Las Pitiusas acabaron agosto con un total de 83.131 afiliados a la Seguridad Social, aún 9.198 menos (-10%) que los que había por esas fechas en 2019, si bien recuperaron unos 9.400 cotizantes respecto a 2020. Y en comparación con el mes previo hubo 436 trabajadores menos. Es decir, el mercado laboral se comportó en julio y agosto prácticamente de la misma manera, sin apenas oscilaciones, pese a que la mayor actividad turística hacía presagiar un ligero incremento de las plantillas. Pero las empresas no se arriesgaron y mantuvieron los equipos que diseñaron al comienzo de la temporada alta.

La isla de Ibiza registró 76.738 empleos en agosto, 8.737 menos (-10,2%) que en 2019. Formentera, 6.393 (-6,7% en comparación con hace dos años). La mayoría de los puestos que no se han podido recuperar este año en Ibiza proceden de la hostelería. Por ejemplo, el sector de los alojamientos dio trabajo a 14.732 personas, 2.469 menos que dos años atrás (-14,3%), algo lógico si se tiene en cuenta que, según el Ibestat, en julio abrieron sus puertas casi un 21% menos de hoteles que en 2019. Se supone que la cifra fue muy similar en agosto. Y el sector de restaurantes, cafeterías y bares empleó a 14.533 afiliados a la Seguridad Social, 2.609 menos (-15,2%) que antes de la pandemia. Entre ambos suman 5.078 puestos de trabajo menos. De hecho, Ibiza contabilizó 66 cuentas de cotización menos de servicios de alojamiento en agosto y 160 menos de servicios de comidas y bebidas.

Mejor en Formentera

Sin embargo, Formentera se comportó de manera diferente en el ámbito de los alojamientos: tuvo 1.300 afiliados a la Seguridad Social, casi una veintena más que en 2019, y contabilizó el mismo número de cuentas de cotización en este sector: 109. No ocurrió lo mismo con su restauración, con un 11% menos de trabajadores y 22 cuentas de cotización menos.

Al sector del comercio no le fue mejor, con unos 1.800 puestos de trabajo menos que hace dos años en Ibiza. En e l caso del comercio al por mayor tuvo 2.657 cotizantes, un 13,3% menos que dos agostos antes. Y al por menor, 6.499, un 17,6% menos: en 2019 dio trabajo a casi 1.400 personas más. Ambos, es cierto, han mejorado respecto a 2020, pero muy poco: el de al por mayor sumó sólo un centenar de afiliados más; al por menor, sólo 231.

Tampoco sale del pozo el sector del transporte terrestre, con 2.805 ocupados, un 21,5% por debajo de los registros prepandémicos: en agosto dejó en la cuneta a 767 personas. Y aunque el mar se volvió a llenar de mástiles y de los surcos espumosos dejados por las embarcaciones, el transporte marítimo no recuperó su pasado esplendor: tuvo 155 cotizantes menos (-17,3%). Es su peor dato desde 2016.

El ladrillo sigue enladrillando

Sólo mantuvo el tipo (como en toda la pandemia) la construcción, que tuvo contratados a 7.697 trabajadores, un 11% más que hace dos años (ya en 2020 aumentó interanualmente). Nunca hubo tantas personas dedicadas a poner ladrillos en agosto en Ibiza.

El número de empresas, pese a ese relativo incremento de la actividad turística, dista bastante del que había antes de que empezara la epidemia de covid. Ibiza, por ejemplo, tuvo 9.018 cuentas de cotización (con trabajadores apuntados al régimen general de la Seguridad Social) activas en agosto, 414 más (+4,8%) que hace un año, pero 788 menos (-8%) que hace 24 meses. Y Formentera, 858, que son 54 más interanualmente (+6,7%), pero por debajo de las 914 de 2019.

En el ladrillo (962) apenas hay diferencia respecto a 2019, cuando había sólo dos cuentas de cotización más. Sí lo hay, y mucho, en el comercio al por mayor (-26) y al por menor (-179), así como en el transporte terrestre (-71) de Ibiza.

Los empleos temporales experimentaron en agosto un fuerte impulso: hay casi un 40% más que en 2020

Hay un dato que refleja cómo, poco a poco, el mercado laboral ibicenco vuelve por sus fueros. Hace un año, las contrataciones temporales sufrieron una caída sin precedentes. Pero este han recobrado el pulso. Mientras los empleos indefinidos (40.355) en el régimen general subían un 7,6% en un año (la mayoría, 2.336, fijos discontinuos), los temporales (19.838) experimentaban un fuerte impulso: hay casi un 40% más que en 2020, lo que se traduce en 5.655 nuevos puestos, la mayoría (4.767) a tiempo completo. A este paso, seguro que en un año se volverá a la precariedad laboral de toda la vida.