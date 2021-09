Las escuelas no podrán preguntar a los padres si sus hijos ya están vacunados

La conselleria de Martí March desvinculaba así a esta comunidad autónoma de la decisión adoptada por la Generalitat de Cataluña, que permitirá a los institutos de su territorio acceder a los datos de vacunación de alumnos y profesores para gestionar las cuarentenas.

Así, el Govern catalán estaría perfilando un decreto para que los centros tengan esta información sanitaria para organizar las aulas en caso de que detecten un caso positivo. El acceso a esta información cobra sentido al establecerse que los contactos estrechos de positivos confirmados a los que ya se les haya dosificado la pauta completa de vacunación no tendrán que permanecer aislados durante un mínimo de diez días.

Mismo protocolo

«Todos los casos de contagios o brotes se trasladarán a Educovid Salud que se encargará de los seguimientos y aislamientos. Mantenemos el mismo protocolo del curso pasado», matizaron desde Educación.

Sobre el uso de la mascarilla y a raíz de la negativa de una familia de Costitx de que sus hijos la lleven en la escuela, Educación recuerda que portarla es obligatorio para todo el alumnado a partir de seis años en los centros educativos de Balears. No se puede acceder a ningún centro sin mascarilla a menos que se cuente con un certificado médico que acredite la imposibilidad de llevarla, recordaron.

«Como cuando entras en una cafetería o en un comercio, has de llevar la mascarilla puesta hasta que salgas. De la misma manera, los alumnos mayores de seis años deben portarla tanto en las aulas como en el patio durante los recreos.

Se han adquirido dos aparatos de control del aire para cada tres aulas que garantizarán una ventilación adecuada

En el interior de las escuelas solo se las podrán quitar momentáneamente en el comedor cuando llegue la comida y se encuentren reunidos en sus respectivos grupos burbuja», explicaron coloquialmente desde el departamento de comunicación.

Las aulas, como en el curso pasado, deben estar bien ventiladas y para ello la conselleria de Educación ha destinado casi dos millones de euros (1,5 millones para las escuelas públicas y 466.000 euros para las concertadas) para la adquisición de aparatos de control del aire en los centros escolares.

Así, se han adquirido dos de estos aparatos portátiles para cada tres aulas que podrán ser desplazados a la totalidad de ellas en los más de 400 centros educativos públicos y concertados de las islas.

Costitx: Si los padres persisten, actúa la fiscalía

Uno de los dos hermanos a los que el miércoles se impidió la entrada en el colegio de Costitx por no llevar mascarilla, regresó ayer al centro con la protección requerida. Educación recuerda, en relación al caso de la familia de Costitx que se negaba a que sus hijos acudieran a la escuela con mascarilla, que en caso de que algún alumno quiera acceder a la escuela sin ella, desde el centro se explicará a la familia la normativa y que si persiste en no llevarla se le denegará el acceso a la escuela. Además, desde ese mismo momento se le abrirá el protocolo de absentismo que prevé la intervención del policía tutor, en caso de que exista en el municipio, y también de los profesores de apoyo para que se reúnan con la familia y les expliquen la conveniencia de llevarla y las consecuencias de no hacerlo. Si finalmente continúan persistiendo en la negativa inicial, se informa a la fiscalía.