David Marqués vuelve a sus raíces en Ibiza

David Marqués no recuerda las primeras películas que vio en el cine Regio. «Sé que venía antes de tener uso de razón», confiesa. En esta sala se despertó su cinefilia con su cita obligada de todos los domingos, mientras que los sábados no se perdía el pase que tocara en el otro cine de Sant Antoni, el extinto Torres. «Sí que vi Superman o E.T. aquí».

Ahora él es el protagonista con el estreno de ‘El Club del Paro’, al igual que lo fue con las cinco películas anteriores que ha dirido. El Regio, «la mejor sala del mundo», fue su «gran escuela de cine». En la misma manzana, su padre regentaba la librería Supercopia, en el local que ahora ocupa el SOIB.

Vicente Marqués, ya jubilado, ha sido de los más puntuales en llegar al photocall acompañado de su mujer, María Montes, su hija Eva y su nieta Inés Molina. La familia no oculta su orgullo mientras se va llenando la cola a las siete y media de la tarde, una hora antes del pase de la película. Todas las entradas, a la venta en el Video Club Torres, se agotaron en seguida.

Poco antes de las ocho, llega Marqués, entre aplausos de sus vecinos, acompañado del autor de la canción ‘El club del paro’ Muchachito Bombo Infierno. «Esta me hacía especial ilusión porque es volver a las raíces y a las películas que rodaba cuando estaba en Ibiza, con libertad absoluta y como me daba la gana», destaca el director, que hace cerca de una década se mudó a Madrid a hacer carrera.

De hecho, avanza que los protagonistas de su nuevo trabajo son como los que creaba hace quince años para ‘Aislados’ o ‘Desechos’, rodadas con escasos recursos, pero sobradas de ingenio. «Es como si esos personajes hubieran crecido, pero no madurado. Son más viejos, amargados, más cabrones y creo que más divertidos», apunta.

Diez minutos después, aparecen dos de los actores que encarnar a esos eternos inmaduros, Adrià Collado y Eric Francés, habituales de las películas del ibicenco e íntimos amigos suyos. Los otros dos protagonistas, Fernando Tejero y Carlos Areces,, no han podido desplazarse a la isla por compromisos profesionales.

«Los espectadores se van a sentir identificados en todo el rato con alguno de los personajes. Los españoles llevamos en la sangre lo de estar en un bar arreglando el mundo y despotricando de los otros», destaca Francés. Para Collado, además de risas garantizadas, «la película tiene varias capas, porque es una comedia pero con su punto de crítica social».

Sinopsis

‘El club del paro’ gira en torno a los rutinarios encuentros en un bar de barrio de cuatro amigos. Cada día se juntan para tomar unas cañas, mientras se enredan en diálogos para tratar sus problemas mundanos o arreglar con sentencias los problemas del mundo.

Tres de ellos se encuentran en el paro, mientras que el único que dispone de una nómina es el más mediocre de todos. Benavente (Adrià Collado), que ha escalado profesionalmente por su buena suerte y por caer en gracia al director del periódico para el que trabaja, llega a parecer un triunfador en comparación con sus compañeros. Al contrario, Fernando (Carlos Areces) es un redactor que cuenta con talento pero carece totalmente de buena estrella y su desdicha le ha abocado a la amargura.

Eric Francés, el actor habitual de David Marqués desde su primera película, ‘Aislados’, interpreta a ‘El Negro’, uno de los motes más habituales en cualquier pandilla formada en la infancia. También es habitual que se gane la vida con trabajos en negro o mediante todo tipo de trapicheos, como el tráfico de cobayas de laboratorio.

Por último, el popular Fernando Tejero complementa la excentricidad del grupo con el personaje de Jesús, un amante de las teorías conspirativas, hasta el punto de rechazar una oferta laboral porque sospecha que su futuro jefe es un reptiliano

En palabras del director, los protagonistas «se mueven entre el absurdo y la estupidez, son adultos desprovistos de cualquier atisbo de madurez». Después de sus rondas en el bar, de vuelta a sus casas, «siguen obsesionados por los mismos detalles insignificantes de la vida y continúan siendo ruines, neuróticos y egoístas».

Dos películas en cartelera

‘El club del paro’ coincidirá en cartelera con ‘Descarrilados’, una película dirigida por Fernando García Ruiz y con guión del ibicenco. Como director, Marqués es autor del tríptico cinematográfico ‘Cualquiera’, ‘Aislados’, ‘Desechos’. En su cuarto largometraje, ‘En fuera de juego’, protagonizado por Diego Peretti y Fernando Tejero, contó por primera vez con un presupuesto comercial.

Tras forjar un estilo reconocido por sus diálogos absurdos y la comedia ácida, Marqués cambió radicalmente de registro en su anterior trabajo como director, ‘Dioses y Perros’, un drama íntimo con Hugo Silva y Megan Montaner. Además, es autor del guion de ‘Campeones’, premio Goya a la mejor película de 2018 y la cinta española más taquillera de ese año.

