Nuevo conflicto interno en el gobierno de Sant Antoni por Urbanismo

Se da la circunstancia que se ha elevado a la junta de gobierno la concesión de dos licencias de obras con las alineaciones determinadas por Urbanismo, con un informe externo, cuando el ingeniero del departamento de Infraestructuras ya había hecho un informe previo. Torres ha dicho que no se le consultó previamente sobre este cambio de criterio. «Esto es grave, y se tiene que resolver cuanto antes. No puede pasar», ha dicho Torres. De momento, Torres ha logrado que las dos licencias se dejaran sobre la mesa a la espera de que se resuelva este conflicto interno.

«No sé si no gustó el informe del ingeniero de Infraestructuras o por qué otra razón se encargó un informe externo», ha añadido Torres, que ha defendido que las cuestiones que no figuran por escrito en el pacto de gobierno que suscribieron los tres partidos se tienen que «consensuar», aunque, en este caso, ha advertido lo siguiente en el caso de que de que no se vuelva a la situación inicial, sin injerencias de Urbanismo: «No será conmigo en la junta de gobierno», en referencia clara a su dimisión o la ruptura del pacto de gobierno, amenaza que ya ha lanzado en otras cuestiones relacionadas también con Urbanismo.

Torres ha remarcado que se trata de «un asunto de calado» y fundamental para evitar situaciones como la del barrio de ses Païsses, con calles sin aceras o sin la dimensión suficiente para que circule una persona con una silla de ruedas y que, además, a la hora de tratar de resolverlo sea «más complicado» porque se debe actuar en terrenos privados porque, en su día, no se hicieron las cesiones que tocaban.

También ha explicado que, en una reunión del comité local de PxE celebrada anoche, se acordó hacer un trabajo de análisis de los objetivos marcados en el pacto de gobierno que se han cumplido y los que no, también de las áreas que gestiona Torres. De hecho, el primer teniente de alcalde ha hecho autocrítica y ha reconocido que no está satisfecho con la marcha de sus concejalías. «No estoy contento. Me gustaría haber hecho mucho más», ha dicho. Acto seguido, Torres ha puntualizado que «no es una excusa», pero la crisis sanitaria ha provocado una merma de las partidas de inversión para aumentar las ayudas sociales y a empresas y autónomos.