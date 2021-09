El Govern reivindica la pesca del atún rojo en Balears

Según explicó el Govern en nota de prensa, la consellera ha expresado el deseo de que, en la próxima distribución que haga el Iccat -International Comision for the Conversation of Atlantic Tunas-, se asigne a España más cuota de pesca artesanal del atún rojo y, a su vez, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lo aumente para las Balears. «Ésta zona es donde más atún rojo se pesca del Mediterráneo», ha insistido.

Actualmente, la cuota permitida por embarcación es de 560 kilos y hay un total de 102 embarcaciones autorizadas para pescar atún rojo en Balears.

Asimismo, el pasado 6 de abril arrancó la campaña del atún rojo 2021 en España, que se alargará hasta el 31 de diciembre. Para este año, la cuota permitida es de 61.345 kilos, de los cuales ya se han pescado 40.120.

En 2020, se capturaron 60.198 kilos aunque, a causa de la pandemia y del cierre del canal de Horeca, no se pudo vender en Balears todo el atún pescado en las Islas. «Este año las perspectivas son diferentes y también se venderá a buen precio», han insistido desde el Govern.

De la Concha realizó estas declaraciones en una cata de atún que se celebró en un hotel de Alcúdia, donde los asistentes probaron cuatro elaboraciones hechas por el chef Tòfol Enríquez.