Cáritas Ibiza sigue atendiendo a un 40% más de usuarios en comparación con el verano de 2019, antes de la crisis derivada de la pandemia.

En declaraciones a Europa Press, la entidad ha señalado que el verano ha sido positivo al haberse logrado numerosas contrataciones a través de su programa de empleo. También el reparto de alimentos ha bajado en comparación con el año pasado debido a la mejora económica actual.

Según han recordado, la reactivación del sector hotelero, junto a la demanda de profesionales en la Isla, ha propiciado las contrataciones "porque a principio de verano no se tenía nada claro cómo iba a ir". Aún así, la ONG espera un "invierno complicado".

"Hay muchas personas que no venían por Cáritas y se han tenido que sumar. Además, no han podido trabajar muchos meses, con lo que no han cotizado lo suficiente para poder cobrar ayudas", han lamentado.

En relación al banco de alimentos de Cáritas, la mejoría económica ha permitido rebajar de cinco a tres los días semanales de atención al público "y vamos viendo porque la realidad es cambiante", han añadido.

Según la memoria de la ONG presentada hace unos meses, la crisis influyó en el total de usuarios atendidos ya que el año pasado se produjo un aumento del 52 por ciento en el número de personas asistidas.

En total, el año pasado Cáritas atendió a 4.251 personas. Un 48,2 por ciento nunca había recurrido a Cáritas antes de 2020.