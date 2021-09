El giro luminoso de Marcos Torres

«Hace tiempo que notaba que al pasar por delante de algunas de mis obras, los personajes me miraban como con reproche. Me pedían más y me sentía en deuda con ellos», confiesa Marcos Torres sobre lo que le llevó a crear ‘I wanna be adored?’, la instalación que ha montado en el hotel Paradiso de Cala de Bou en la que juega e invita al espectador a jugar con el misticismo que rodea a las estrellas pop. A sus propios mitos.

En ella toman cuerpo algunas de sus serigrafías, que representan a Marilyn Monroe, David Bowie y Elvis Presley, además de la imagen legendaria del ‘Sargent Peppers’ de los Beatles en la que Jimi Hendrix, el propio Elvis y Bob Dylan acompañan a John Lennon, sustituyendo a Paul, George y Ringo.

Son piezas creadas a partir de materiales como PVC, vinilo, metacrilato y aluminio y a las que el neón les concede ese halo casi religioso. De hecho, ante ellas ha instalado unos reclinatorios en los que los espectadores se animan a arrodillarse ante las figuras pop.

«He disfrutado y he sufrido»

«Es un trabajo que ha implicado una docena de técnicas entre mecánicas y artesanales y que requiere mucha precisión y mucha paciencia. He disfrutado y a la vez he sufrido mucho con ellas», explica el artista ibicenco. Una labor para la que ha contado con el apoyo de Benjamín Sánchez, que colabora habitualmente con Torres en trabajos gráficos más comerciales: «Trabajar con alguien que comparte tu ilusión ha sido una gran experiencia. Nos mirábamos y sabíamos lo que queríamos. Cuando pusimos en pie el ‘Sargent Peppers’ por primera vez fue un orgasmo compartido», exclama.

Torres se planteó este trabajo, que supone un giro radical y luminoso en su trayectoria, durante la pandemia y tras pasar por un delicado momento personal: «Pasaron muchas cosas que influyeron en mi ánimo. Necesitaba un cambio y decidí dar un paso. Salir de mi zona de confort y sacarme la espina que tenía clavada con algunas de mis obras, a las que veía como algo inacabado. Tengo una relación muy personal con mis personajes, muy larga. Son mis mitos y quería hacerles justicia, y ahora estoy plenamente satisfecho», cuenta.

En las piezas que componen la instalación, eso sí, está presente el gusto de Torres por el arte pop, la ilustración, el lenguaje publicitario, la señalética luminosa de la Ruta 66 o Las Vegas y, sobre todo, el color, ese color que le obsesiona y que necesita que «abofetee» al espectador.

«No hay marcha atrás», señala, justo antes de que una novia que participa en una despedida de soltera, tocada con un velo blanco, se recline ante Marilyn en la inauguración de la muestra. Ríe: «Ves, esto es lo que buscaba, el juego, la relación con el público. De ahí el título, ‘I wanna be adored?’, sacado de una canción de Stone Roses, como si fueran los mitos los que piden ser adorados...».

La instalación estará hasta el cierre del hotel Paradiso, en el mes de noviembre, pero Torres ya tiene nuevas ideas por el mismo camino: «¿Raphael?, por qué no. Es nuestra gran figura pop, un mito en medio mundo. Yo creo que acabaré haciéndola. Digan lo que digan».