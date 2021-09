La segunda jornada del Debate de Política General de la Comunidad se ha iniciado con la réplica del Partido Popular al discurso de la presidenta del Govern, Francina Armengol. El portavoz popular, Toni Costa, se ha estrenado intentando desmotar los argumentos esgrimidos por la presidenta ayer: "Más allá de las paredes del Consolat no se vive el escenario idílico que nos quiere vender. La vemos muy alejada de la realidad de la calle, salga de su búnker", ha aseverado Costa.

Un costa que ha nombrado en tres ocasiones a la presidenta del PP, Marga Prohens, y ha concluido su discurso aludiendo a su líder: "Si no lo hace usted, presidenta lo hará otra persona y nosotros y cada vez más ciudadanos sabemos quien es". Una frase en clara referencia a Prohens que hoy no ha podido estar en el Parlament al coincidir con pleno en el Congreso.

"Ha habido temporada turística, pero usted no tiene nada que ver. Su gestión ha restado más que ha sumado", ha mantenido el popular. Acto seguido le ha recordado que la estrategia del Govern no ha funcionado "mientras hacían pruebas piloto en el ocio nocturno y con viajes de estudios, botellones y conciertos con informes de alto riesgo se les declaró un macrobrote sin precedentes". Según el PP si ha habido temporada ha sido gracias a que Alemania y Reino Unido decidieron que sus ciudadanos vacunados viajaran y le insistió Costa en que "señora Armengol, no se ponga medallas que no le correspondan".

Costa le ha recordado también que "Pedro Sánchez le ha dejado tirada", que las ayudas "llegan tarde y de 30.000 empresas beneficiadas sólo accederán 12.000". También le recriminó la falta de vacunas durante los momentos más duros de la pandemia y que hemos sido la comunidad número 15 en llegar al 70% de vacunación.