El PP de Vila denuncia el retraso en la apertura del albergue

El portavoz adjunto del Grupo municipal del PP en Vila, Jacobo Varela, denunció ayer, a través de un comunicado los «retrasos y parálisis» del alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, en los proyectos municipales: «Se nos vendió en enero que la entrada en funcionamiento del albergue en Vicent Serra i Orvay, pese a los retrasos y modificados de obra, era inminente –primer trimestre 2021- y ocho meses después aún no ha abierto. Son un misterio los continuos retrasos de esta infraestructura, primero en la obra con el modificado que además amplió el plazo de finalización y ahora con la puesta en marcha que en enero de este año se previó fuera en el primer trimestre y ya han transcurrido más de seis meses».

«También nos preocupa que ahora Ruiz plantee ya, sin haber puesto en marcha aún el centro, la ampliación del albergue con el añadido de una planta más a financiar con fondos Next Generation, pues ya tuvimos problemas al inicio cuando se tuvo que reformular el proyecto y modificar el PGOU del 87 porque el edificio no cabía en la parcela y ahora sin que ni siquiera haya entrado en funcionamiento se plantea su ampliación con otra planta más. Preguntaremos en el Pleno por estas cuestiones», destacó Varela.

Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguraron que el nuevo edificio del Servicio de Acogida Municipal está «en la recta final para su puesta en marcha». «Se ha estado unos meses pendiente de que la empresa eléctrica Endesa realizara la conexión en el nuevo edificio. De todas formas, no se ha dejado de trabajar, con la licitación del nuevo mobiliario del edificio que ha sido adjudicado a Muebles Ibiza SL por 42.623,35 € IVA incluido», informaron desde el Consistorio a través de una nota.

Dos fases

Desde el Ayuntamiento recordaron que el Servicio de Acogida «ha estado en constante mejora, en 2015 contaba con 20 plazas. Después de la entrada de gobiernos progresistas se incorporaron diferentes viviendas al servicio y ahora contamos con 40 plazas. Con la apertura del nuevo centro se mantendrá este número de plazas, por lo tanto, a pesar de que el nuevo centro no está en funcionamiento se está dando cobertura a las mismas personas que cuando las instalaciones de Vicent Serra estén en funcionamiento».

Además, señalaron que el proyecto del nuevo centro «siempre ha constado de dos fases, no es ninguna novedad y evidentemente, este Ayuntamiento trabaja para llevarlo adelante. Los Next Generation son una de las fuentes de financiación que tendrá el Ayuntamiento en el futuro y siempre estudia qué proyectos presentar. En cualquier caso, a día de hoy, no hay ninguna línea al Next generation a la que acogerse en este sentido».