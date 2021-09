El PP y sus socios rechazan destituir al jefe de la Policía Local de Sant Antoni

Los socialistas insistieron en que Verdugo no puede seguir en la jefatura de la Policía Local después de que la reciente sentencia, en la que se absuelve a la exconcejala socialista de Gobernación Aída Alcaraz de la denuncia de acoso laboral que presentó contra ella Verdugo, «haya ratificado las irregularidades» cometidas por el jefe de la Policía Local, según el concejal de PSOE-Reinicia Antonio Lorenzo.

Se refirió, en concreto, al «escandaloso» caso del dinero (unos 5.000 euros incautados a vendedores ambulantes) que Verdugo guardaba en «una caja de folios» en su despacho. «Alcaraz se lo encontró de casualidad. Nunca sabremos la cantidad que pudo haber ahí, porque nadie lo fiscalizó», dijo Lorenzo, que también apuntó el hecho de que Verdugo obvió el informe necesario para solicitar a la delegación del Gobierno autorización para que un grupo de agentes pudieran actuar de paisano (lo cual podía invalidar cualquier detención o denuncia) y las supuestas irregularidades en la compra de uniformes de la Policía Local que ahora se investiga en los juzgados.

Denuncia «no tan infundada»

El alcalde, Marcos Serra, con el apoyo de sus dos tenientes de alcalde de PxE (Joan Torres) y Cs (José Ramón Martín) insistió en el argumento de que como «la sentencia no es firme», y Verdugo ha anunciado que recurrirá, es «como si no se hubiera dictado».

El alcalde añadió que los socialistas también deberían pedir «la dimisión del fiscal, que vio indicios de acoso laboral» en la denuncia del jefe de la Policía Local. «Si llegó a juicio, la denuncia no era tan infundada», remarcó, poniendo en duda la inocencia de Alcaraz, que ha quedado acreditada en primera instancia.

«Están mal asesorados jurídicamente y políticamente por traer a este pleno algo tan bochornoso y pedir la destitución del jefe de la Policía Local y mi dimisión. Ustedes buscan venganza», agregó.

Tal como explicó Lorenzo, el alcalde hizo hincapié en que tanto en el caso del dinero incautado guardado en su despacho como en el asunto de los policías de paisano, el anterior equipo de gobierno abrió sendos expedientes a Verdugo que están cerrados. En el primer caso, según Lorenzo, el Consistorio suspendió a Verdugo cinco días de empleo y sueldo por una falta grave y el segundo quedó en nada porque la falta de desobediencia, reconocida por el instructor del expediente, había prescrito.

El alcalde aprovechó para recordar que «no se puede juzgar a nadie dos veces por los mismos hechos» y cuestionó por qué el anterior gobierno de centro izquierda no destituyó a Verdugo.

El portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, respondió que desconocía los motivos, pero apuntó acto seguido que había «elementos legales que lo impedían». «Primero se tenía que hacer la ficha [de la Relación de Puestos de Trabajo] y esto es lo que hizo el anterior equipo de gobierno», explicó Planells.

Los socios hacen piña con el PP

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PxE, advirtió de que el pleno «no es un tribunal de justicia» y también insistió en el argumento de que la sentencia «no es firme» y Verdugo aún puede recurrirla. También dijo que este asunto crea «un ambiente de confrontación político y social muy desagradable».

El segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, fue más duro y calificó el pleno de «show, más propio de Telecinco o ‘Sálvame’». «No participaré de este enfrentamiento político entre PP y PSOE», resaltó, al tiempo que lamentó «el coste económico y en recursos» que supuso ayer la celebración del pleno extraordinario. Al igual que sus socios, destacó que la sentencia aún no es firme. «Han llegado a la primera mitad del partido y ya se han visto ganadores, pero aún queda partido por jugar. Que siga el juicio, y ya se dirimirán [responsabilidades] cuando corresponda», subrayó.

El socialista Antonio Lorenzo tachó de «ridículas y absurdas» las justificaciones del equipo de gobierno. «No comprenden nada pese a haber sido cómplices», dijo.

El socialista Simón Planells: «No buscamos venganza»

El portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, negó que su grupo quiera rendir cuentas con el jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, por haber denunciado a su compañera Aída Alcaraz de acoso laboral. «No buscamos venganza. Nos preocupa la imagen que da este Ayuntamiento», dijo.

El alcalde, Marcos Serra, le recordó que estos hechos se produjeron en el pasado mandato y se tramitaron y cerraron dos expedientes disciplinarios. «Si los ciudadanos no lo conocían es por la falta de transparencia de su gobierno», subrayó.

El concejal de PSOE-Reinicia Antonio Lorenzo cuestionó los motivos por los que el equipo de gobierno no cubre la plaza de subinspector, que está libre desde finales del año pasado por la jubilación de la persona que ocupaba este puesto. Lorenzo dijo que el equipo de gobierno no lo hace porque ya tiene pensada a la persona que sustituirá a Verdugo en la jefatura de la Policía Local («un oficial de la plantilla en el que ya han depositado su confianza», dijo), pero necesita que ésta «acabe la carrera» y obtenga la titulación necesaria para acceder al puesto. Un subinspector sí podría ponerse al frente del cuerpo policial municipal, u optar al menos al cargo y, por ello, según el socialista no se quiere cubrir ahora.

Lorenzo agregó que el equipo de gobierno trata de ganar tiempo porque hasta marzo Verdugo no podrá optar a su segunda actividad sin destino y «desaparecer del escenario que ahora avergüenza al PP». «Por todo esto no lo depondrán, y el PP, PxE y Ciudadanos van a dar amparo a un individuo del cual hoy sabemos que tiene escasa talla moral y diligencia en sus funciones al frente de la Policía Local», resaltó.