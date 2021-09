«La Atención Primaria está un poquito castigada por las carencias y con este tiempo de pandemia parece que se va a caer todo lo que estaba sujeto con hilitos», reconoce Judith Frías Casanovas, nueva directora médica de Atención Primaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera tras la jubilación de Violeta Vega Morales. Frías, que ha ocupado ya su despacho de la tercera planta del viejo Can Misses, decidió dar el paso a la gestión para tratar de mejorar la asistencia en la Atención Primaria de las Pitiusas, tanto para los profesionales como para los usuarios.

Catalana, de Badalona, estudió Medicina en la Universitat de Lleida y obtuvo la especialidad en Medicina de Familia en el Vall d’Hebron y el centro de salud Chafarinas, ambos en Barcelona, antes de llegar a Ibiza, donde lleva diez años. Conoce bien cómo funcionan los centros y unidades de salud de Ibiza y Formentera, ya que ha desempeñado buena parte de su labor en el de Sant Antoni, y es consciente, también de las «adversidades» contra las que va a tener que «luchar» durante el tiempo que permanezca en el cargo, cuyo nombramiento se hizo efectivo el pasado 1 de septiembre.

El "mazazo" de la pandemia

Frías se incorpora a su nuevo cargo después de pasar casi un año —«desde octubre de 2020»— dedicada a la campaña de vacunación. Le preocupa el «desgaste» de los sanitarios de Atención Primaria, el elevado número de pacientes asignados y la desmotivación que todo esto puede causarles y que, de hecho, experimentó ella misma, y cómo esto puede afectar a la calidad asistencial. «La Atención Primaria es fundamental en el sistema sanitario y afecta a la atención hospitalaria», señala la médica, entre cuyos primeros objetivos está reestructurarla «después del mazazo de la pandemia». Encontrar «un equilibrio» entre la atención telefónica, las nuevas tecnologías y ver a los pacientes en las consultas «porque hay que mirar y escuchar a las personas».

Sabe que va a enfrentarse a «un problema de recursos humanos», para lo que quiere encontrar fórmulas para que Ibiza resulte un destino atractivo para los profesionales sanitarios. Otro de sus objetivos es mejorar la comunicación con los diferentes servicios del hospital para reducir las listas de espera. Del momento en el que asume la dirección de Atención Primaria ha hecho dos lecturas: que era muy complicado, pero que quizás es mejor para empezar a construir. «Ahora sólo se puede mejorar», comenta. Sabe que no será fácil, por eso, confiesa, ha respirado hondo antes de ocupar el despacho. De hecho, sólo se presentó ella al cargo. «Cumplía todos los requisitos y era la candidata idónea», destacó la comisión de evaluación.

Lo que tiene claro es que echará de menos a sus pacientes de Sant Antoni, a los que se ha dedicado durante siete años. «La labor asistencial me encanta», señala Judith Frías, que asegura que intenta cuidar a sus pacientes no sólo en lo físico sino también en lo psicológico y lo social. «Esto es algo transitorio, un periodo, luego me gustaría volver a la consulta», afirma Frías Casanovas.