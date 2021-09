El PP de Sant Antoni, con el apoyo de sus socios de gobierno de Proposta per Eivissa (PxE) y Ciudadanos, se niegan a destituir al jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, en contra de lo que ha exigido esta mañana el grupo de PSOE-Reinicia en un pleno extraordinario. Los socialistas han insistido en que Verdugo no puede seguir en la jefatura de la Policía Local después de que la sentencia, en la que se absuelve a la exconcejala socialista de Gobernación Aída Alcaraz de la denuncia de acoso laboral que presentó contra ella Verdugo, «haya ratificado las irregularidades» cometidas por el jefe de la Policía Local y que, según el edil de PSOE Reinicia Antonio Lorenzo, «el PP conocía».

Se refirió, en concreto, al «escandaloso» caso del dinero (unos 5.000 euros incautados a vendedores ambulantes) que Verdugo guardaba en «una caja de folios» en su despacho, al hecho de que tampoco hizo un informe para solicitar a la delegación del Gobierno autorización para que un grupo de agentes pudieran actuar de paisano (lo cual podía invalidar cualquier detención o denuncia) y a las supuestas irregularidades en la compra de uniformes que se investiga actualmente en los juzgados.

Sin embargo, el alcalde, Marcos Serra, con el apoyo de sus dos tenientes de alcalde de PxE (Joan Torres) y Cs (José Ramón Martín) ha insistido en que como «la sentencia no es firme», y Verdugo ha anunciado que la va a recurrir, es «como si no se hubiera dictado». También ha reiterado que, en la denuncia de acoso laboral, «se juzgaba a Aída Alcaraz, y no a Verdugo». Dicho esto, el alcalde ha añadido que, por una regla de tres, los socialistas también deberían pedir «la dimisión del fiscal, que vio indicios de acoso laboral» en la denuncia del jefe de la Policía Local. «Si llegó a juicio, la denuncia no era tan infundada», ha remarcado Serra, poniendo en duda la inocencia de la exconcejala de Gobernación que ha quedado acreditada en primera instancia. «Están mal asesorados jurídicamente y políticamente por traer a este pleno algo tan bochornoso y pedir la destitución del jefe de la Policía Local y mi dimisión. Ustedes buscan venganza», ha recalcado.

Tal como ha explicado Lorenzo, el alcalde ha hecho hincapié en que tanto en el caso del dinero incautado guardado en su despacho como en el asunto de los policías de paisano, el anterior equipo de gobierno abrió sendos expedientes disciplinarios a Verdugo que se cerraron. En el primer caso, según Lorenzo, se suspendió a Verdugo cinco días de empleo y sueldo y, en el segundo, se saldó con una falta leve sin más consecuencias. El alcalde ha aprovechado para recordar que no se puede juzgar a nadie dos veces por los mismos hechos y ha cuestionado por qué el anterior gobierno de centro izquierda no destituyó a Verdugo por estos hechos.

El primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PxE, ha dicho que el pleno «no es un tribunal de justicia» y también ha insistido en el argumento de que la sentencia «no es firme» y Verdugo aún puede recurrirla. También ha dicho que este asunto crea «un ambiente de confrontación político y social muy desagradable».

Por su parte, el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, ha calificado el pleno de «show» más propio de «Telecinco o Sálvame». «No participaré de este enfrentamiento político entre PP y PSOE», ha resaltado, al tiempo que ha lamentado «el coste económico y en recursos» que ha supuesto la celebración de este pleno extraordinario. Al igual que sus socios, ha destacado que la sentencia aún no es firme. «Han llegado a la primera mitad del partido y ya se han visto ganadores, pero aún queda partido por jugar. El juicio que siga y ya se dirimirán [responsabilidades] cuando corresponda», ha subrayado.