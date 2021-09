Antonio Sanz: «Pertenezco al PSOE pero mi labor en el Parlament está al servicio de Formentera»

¿Cuáles son sus objetivos como diputado?

Están marcados en el programa que pactamos y con el que estamos todos comprometidos. Está el tema de la base del 061 todo el año y no sólo en verano. Hay que continuar con esta demanda que viene de atrás y que es de legislatura. Pero a parte de todos los puntos del programa está el tema de la transición energética. Desde el equipo de gobierno del Consell hemos insistido en esto y en el problema que tenemos [la subestación eléctrica] en es Ca Marí.

Justamente esta semana se ha anunciado que las obras del tendido terrestre del tercer cable eléctrico empiezan en octubre.

Sí, por eso. Aunque ese cable tiene que abastecer de sobra la demanda de Formentera, debemos tener una fuente alternativa de apoyo ante cualquier imprevisto o corte y no tiene sentido que sea a base de quemar combustibles fósiles, que provocan contaminación atmosférica y acústica. Es un contrasentido. Por eso queremos llevar adelante una transición energética real en Formentera libre de emisiones de carbono.

¿Y cuál es la propuesta?.

Hacer una hoja de ruta conforme a la cual vayamos usando combustibles cada vez menos contaminantes y esa central llegue a ser alimentada con fuentes limpias, según vaya avanzando la tecnología. Además, vamos ha pedir en el Parlament el desmantelamiento de esa turbina que ha agotado su vida útil desde hace años, para que desaparezca.

En materia educativa está pendiente, desde hace 10 años, la ampliación de cuatro aulas en el IES Marc Ferrer. ¿También lo va a reclamar?

Está pendiente pero el proyecto está en marcha y está presupuestado.

Sí, pero este año se instalan aulas prefabricadas en ese centro.

Los trámites presupuestarios no se hacen de un día para otro. Ahora hacía falta más espacio y se va a adecuar mediante estas aulas prefabricadas que se han montado. Pero la ampliación estará y se hará en esta legislatura. Seguiremos pidiendo que sea lo antes posible. Este es uno de los temas del programa pactado e insistiré, además de todas las necesidades que vayan surgiendo.

Usted es del PSOE pero se incorpora al grupo parlamentario mixto.

Sí. El acuerdo de gobierno de Formentera contempla que el diputado o diputada de la isla se asigne al grupo mixto y ya he hecho el registro de entrada para adscribirme.

¿Dado que usted es militante socialista pero sigue, como diputado, con el programa de una coalición, GxF-PSOE-UE, ¿su situación no puede generar un conflicto de intereses políticos con su partido?

Pertenezco a un partido político, pero soy diputado de Formentera y mi labor será estar al servicio de lo que necesite Formentera. Obviamente, buscando todos los puentes necesarios con el Govern para conseguir lo que queremos. La cuestión está en si para conseguirlo nos confrontamos o nos entendemos. La política tiene muchas formas de ejecutarse, y esta, el entendimiento, es la solución que se tiene que dar.

¿Su compromiso es con Formentera y no con su partido?

Represento a una coalición pero también estoy orgulloso de pertenecer a mi partido. En el escaño represento a Formentera, y se tiene que dar cumplimiento a un programa.

¿Cómo va a compaginar el trabajo de diputado, que es igualmente exigente que el de la conselleria de Medio Ambiente de Formentera que va a seguir dirigiendo?

Esta pasada semana ya he estado trabajando y en Medio Ambiente tenemos un gran equipo de profesionales con el que estamos coordinando. Esto es a base de reuniones a principios de semana y al final, ya que los lunes y viernes es cuando menos actividad parlamentaria hay, y todo esto estando en contacto permanente a través de teléfono y correo electrónico.

Ya, pero el curso parlamentario obliga a desplazarse unos tres días a la semana a Palma.

Sí, voy a vivir en el aeropuerto (risas). Es coordinarlo y la parte familiar, también.

Es decir, que tiene claro que va a poder asumir ambas responsabilidades...

Dicho así... No se lo sé decir, estamos empezando. En principio voy a continuar con las dos cosas pero vamos a ir viendo cómo vienen las cosas, porque es cierto que ambas tareas son muy importantes. Tenemos proyectos muy significativos de legislatura que están encauzados para ser ejecutados en un plazo de tiempo muy corto.

El equipo de gobierno del Consell está insistiendo ante el Govern, como administración competente, en regular el fondeo de barcos a lo largo de todo el litoral. ¿En qué estado se encuentra esta demanda?

En la anterior legislatura, el Consell ya presentó un proyecto al Govern balear y en esta legislatura hemos enviado a la Unión Europea la propuesta económica para buscar fondos. Además, estamos hablando con la conselleria balear del nuevo proyecto que le hemos remitido. El problema es que hay muchas administraciones con competencias, es como en s’Estany des Peix. Lo que tenemos claro es que el litoral, como está ahora, desregulado, no puede seguir.

¿Me puede detallar qué proyectos han presentado y ante qué instituciones?

Claro. El proyecto de fondeos de 2016 lo hemos presentado ante la Unión Europea para conseguir financiación. No obstante, tenemos que seguir trabajando en la parte técnica y si no se puede hacer con fondos europeos habrá que hacerlo de otra manera. Lo que sí es cierto es que hemos conseguido cuantificar la cantidad de fondeos en el litoral mediante dos estudios: uno de 2016 y otro que hizo la conselleria insular de Movilidad hace un año y medio. El resultado es que uno da 872 fondeos y el otro 950 en todo el litoral. Queda claro que es en ese margen en el que nos tenemos que mover. En ses Illetes nos encontramos en agosto con más de 2.000 barcos al día, es decir, que solo en esa zona hay dos veces más barcos de los que debería haber en todo el litoral. Este año se ha producido un efecto de dispersión de los fondeos a otras zonas de la isla debido al incremento de la vigilancia en el norte y Cala Saona. Ya hemos pedido al Govern balear que la vigilancia se extienda a otras zonas como Migjorn. Son aguas donde no hay vigilancia pero hay pradera de posidonia y si no tenemos vigilancia en estas zonas nos podemos encontrar con que la posidonia del Parque Natural esté más cuidada que en otras partes del litoral de la isla.

Esa valoración económica del proyecto que han remitido a la Unión Europea, ¿a cuánto asciende?

Unos 630.00 euros, no recuerdo la cifra exacta. El problema es la gran cantidad de barcos y tampoco te puedes sentar en una playa, mirar al horizonte, y ver un muro de barcos. Los criterios son ambientales y de seguridad sobre las personas y la pradera de posidonia.

Otra de las demandas al Parlament es el reglamento del Transporte Marítimo, cuyo borrador está paralizado desde la pasada legislatura. ¿Qué piensa hacer?

Esto es una necesidad, los que vivimos en Formentera lo sabemos. El reglamento se debe desarrollar porque lo exige la propia Ley de Transporte . Y como ejemplo, en el caso del primer barco de la mañana a las seis horas, no podemos depender de la buena voluntad de una naviera.

Pero parece que el tiempo pasa y ese reglamento sigue metido en un cajón en Palma.

Para ser justos, esta legislatura la comenzamos con unos objetivos y nos ha pasado por encima una apisonadora llamada covid que ha cambiado las prioridades. Eso no quita que el transporte marítimo sea una necesidad, pero la prioridad ha sido la salud y la economía de las islas. Ahora estamos saliendo. Tenemos que buscar fórmulas, vamos a pensar también qué sucede en el Parque Natural, que es atravesado cada día, en verano, por 2.000 barcos de recreo y más de 170 de línea regular. Esto no es viable y ese reglamento también lo tiene que contemplar.