«Las vacunas, en los brazos, no en las neveras»

Las neveras, congeladores y ultracongeladores de los hospitales de las islas cuentan en estos momentos con «más de 300.000» dosis de vacunas contra el coronavirus, cantidad más que suficiente para sumir terceras dosis y pautas completas de quienes aún no han recibido la primera, afirmó la directora asistencial de Ib-Salut, Eugènia Carandell.

«Nos gustaría que estuvieran en los brazos de las personas, no en los refrigeradores», confesó la experta, que confía en que en octubre, con el fin de la temporada turística, acudan a vacunarse muchos trabajadores de la hostelería que aún no lo han hecho. «Tienen mucho trabajo. Quizás no lo hayan hecho por si tenían que parar de trabajar y ahora sí se vacunarán», continuó la directora asistencial, que destacó que el pasado fin de semana constataron «un repunte» en la vacunación entre menores de 19 años de cara al inicio de curso.

Carandell reconoció que aún hay alrededor de un 8% de sanitarios que no tienen la pauta completa y que hay un porcentaje de personas que no han acudido a ponerse la segunda dosis. «Se hace un seguimiento de todo el mundo», aseguró la directora asistencial, que esto puede deberse a diferentes motivos: «Que haya pasado el coronavirus y no lo sepamos o que se haya acabado de vacunar en otra comunidad». A todos ellos se les llama para averiguar qué ha pasado y, si se les ha olvidado, darles cita.