El Recinto Ferial de Ibiza administrará terceras dosis de la vacuna contra el covid antes de cerrar

Un total de 18 días. Son los que le quedan al Recinto Ferial de Ibiza como centro de vacunación. Así lo anunció ayer la directora asistencial del Servei Balear de Salut, Eugènia Carandell, que señaló que el cierre de los puntos de vacunación masiva en todas las islas forma parte de una nueva etapa en la campaña de inmunización en la que ésta «regresará» a los centros de salud. «Las ciudades necesitan recuperar estos espacios», añadió.

Así, el 28 de septiembre se administrarán las últimas vacunas en el Recinto Ferial, que inoculó las primeras el pasado 15 de marzo. En estos momentos, el espacio tiene activas dos de las diez líneas de vacunación que se habían preparado. La semana que viene, sin embargo, se abrirá una más para comenzar a poner las terceras dosis a personas con un trasplante y a inmunodeprimidas. Estos últimos, detalló la directora asistencial, son enfermos que están tomando «medicaciones especiales» (anticuerpos monoclonales rituximab) debido a linfomas, leucemias o enfermedades inflamatorias crónicas. Carandell explicó que personal de Infovacuna empezó ayer por la tarde a llamar a quienes deberán recibir esta dosis de refuerzo, empezando por los trasplantados, para darles cita, por lo que les pidió que no traten ellos de ponerse en contacto con Salud. «Les llamarán», reiteró la experta de la conselleria, que señaló que si bien a las personas que han vivido un trasplante las tienen muy localizadas por la vacunación previa, en el caso de los inmunodeprimidos «habrá que buscarlos en las bases de datos».

Viales de sobra

Carandell aseguró que Balears cuenta con viales de sobra para administrar todas estas terceras dosis y continuar vacunando a las personas de las islas que aún no tienen la pauta completa. De momento, Salud no se plantea ampliar a otros colectivos, como los usuarios de residencia, este refuerzo de la vacuna. «El debate está abierto», contestó Carandell, que afirmó que se hará lo que se decida en la ponencia de vacunas y el Consejo Interterritorial, «que están revisando los datos de efectividad y la necesidad de esta tercera dosis».

El Recinto Ferial no será el único dispositivo de vacunación de las Pitiusas que cerrará en breve. De hecho, antes, el próximo martes, será el último día en el que se administren dosis en el punto de vacunación Vila Parc y en el Hospital de Formentera. A partir de entonces, en esta isla todas las vacunas se pondrán en el centro de salud, detalló Carandell. Lo mismo pasará en Ibiza, donde buena parte de la campaña de inmunización frente al covid ya se está desarrollando en las instalaciones de Atención Primaria. Carandell detalló que en breve se podrán consultar los horarios en los que los usuarios podrán acercarse a sus ambulatorios para vacunarse.

100% de vacunados

«No estaremos contentos con menos de un cien por cien de la población vacunada, pero esto es como los últimos cien metros de una carrera: son los más difíciles de conseguir», reflexionó Carandell, que señaló que para ello Salud no dejará de buscar a los no vacunados, bien sea por rechazo o porque no se les localiza. «Cada día se recupera a unas 150 personas en Balears», señaló la directora asistencial, que detalló que cruzan datos de vacunación con otras comunidades para ver si alguien ha recibido sus dosis en otro punto del país.

Para completar esos últimos cien metros de la carrera de la vacunación en Salud tienen claro que serán necesarias «estrategias concretas para personas concretas». Para ello se están planteando diversas opciones: visitar empresas y centros educativos con una unidad móvil en la que se administren las dosis, pedir ayuda a las asociaciones de vecinos y que personas que han estado muy graves por el covid o famosos protagonicen campañas para que los más reticentes se animen. La «complicada logística» de las vacunas contra el covid (dosis de los viales, temperatura de conservación...) complican poner en marcha algunas iniciativas, confesó Carandell.