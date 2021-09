La temporada alta ha terminado con mejores resultados de los que los empresarios esperaban en primavera, así lo ha concluido el Comité Ejecutivo de Pimeef, que se reunió ayer para realizar un análisis de la temporada turística 2021.

Pese a ser una temporada todavía marcada por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, hay zonas y sectores que han "funcionado muy bien", explica la Pimeef en una nota. En el caso de las zonas con elevada dependencia del turismo británico, aquellas que han sido capaces de sustituirlo por clientes de otras nacionalidades, como Sant Antoni o Cala de Bou, han podido salvar la temporada. Por otro lado, las que no han podido hacerlo todavía "están sufriendo muchísimo", es el caso, entre otras, de las zonas de es Canar o es Figueral.

En cuanto al personal, esta temporada ha sido particular, han valorado los empresarios. En primer lugar, "un porcentaje de los trabajadores habituales no han venido, ya sea por las dificultades para viajar, la incertidumbre de la temporada o el elevado precio de la vivienda". Además, aseguran, muchas empresas han "experimentado constantes bajas y cuarentenas debido al covid", ya sea por trabajadores que han tenido contactos directos o estrechos (y no vacunados).

Esta situación, explican, ha "incrementado notablemente la logística para las empresas, en especial en el sector de la hostelería". Los empresarios han defendido que, aunque la vacunación no es obligatoria, sí que es una responsabilidad no solo individual sino también colectiva, "para la sociedad, para la empresa y para con los compañeros de trabajo".

Situación difícil para el comercio

El comercio, por su parte, sigue en una situación difícil ya que la crisis del coronavirus que perdura aún después de año y medio ha incrementado la venta online de los residentes afectando directamente a los establecimientos comerciales locales. A esta situación se le añade que los turistas, por diversas causas, compran cada vez menos en el destino de sus vacaciones.

El sector de la restauración ha "trabajado bastante bien este verano pese a las restricciones horarias y de aforo". Puesto que el ocio nocturno ha permanecido cerrado toda la temporada, las personas que han acudido de vacaciones a la isla han invertido su presupuesto en la oferta disponible, por lo que la hostelería ha incrementado el gasto por persona, añade la Pimeef.

Muchos establecimientos turísticos no han sabido hasta el último momento si iban a abrir o no, añade la Pimeef.