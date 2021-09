Educación atribuye la bajada de la escolarización en Ibiza y Formentera a la marcha de familias trabajadoras

Ferrer reconoció que ese descenso de matrícula «ha sido una sorpresa para todos, no lo esperábamos». Desde 2015 la cifra de escolares ha ido en aumento pero desde la pandemia, según sus palabras «notamos que no ha crecido tanto». Añadió que otro factor es una ligera bajada de la natalidad -algo que no avalan los datos de natalidad en Can Misses, que aumentaron un 6% en 2018, pero sí los de Formentera, que bajaron un 35%: «Este año entre que han bajado un poco los nacimientos también ha bajado un poco [la matrícula] en Infantil y Primaria y no tenemos mucha escolarización fuera de plazo, con los recién llegados como otros años», aseguró.

Subrayó que en Secundaria y Bachillerato aún está abierta la matrícula y que los ciclos de Formación Profesional empiezan el 24 de septiembre, aunque el plazo de inscripción es hasta el 15 de octubre.

Para presentar este curso la delegada se desplazó al nuevo colegio de Sant Ferran de ses Roques, en Formentera, coincidiendo con el primer día de clase de los alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria del nuevo centro.

En el resto de los centros educativos de las Pitiusas el arranque del curso se desarrolló «con normalidad y sin incidencias, pero dentro de una pandemia que nos hace mantener las medidas sanitarias: mascarillas, gel, distancia y ventilación», recordó Ferrer.

La novedad en los colegios e institutos es la instalación de filtros para limpiar el aire y el mantenimiento de los medidores de CO2. El servicio de Educovid, para el control de los eventuales contagios en el entorno educativo continúa. Ferrer recordó que el pasado curso se tuvieron que cerrar algunas aulas pero «no se cerró ningún centro» en las Pitiusas.

Junto a la directora del CEIP Sant Ferran, Neus Costa, la delegada destacó «el esfuerzo realizado por todos los equipos directivos» de los colegios de las Pitiusas para iniciar el curso, en el que se mantendrán las medidas sanitarias derivadas del covid. Precisó que en las clases de Primaria los alumnos «podrán mezclarse más ya que no hará falta mantener tanta distancia y en Secundaria se ha reducido el metro y medio de separación a 1,2 metros». El objetivo es mantener «la presencialidad máxima ya que se ha demostrado que la semi presencialidad no ha ido todo lo bien que hubiéramos querido». Reconoció que será un curso con restricciones en los colegios pero «será más fácil que el curso pasado, que resultó ser muy complicado para todos».

Quiso destacar «la actitud muy positiva de las familias y alumnos con todos los protocolos» sanitarios y recordó que este año el curso comienza de forma escalonada en algunos centros, como es el caso de CEIP Sant Ferran y otros de Ibiza que han optado por esta fórmula. Así el resto de los alumnos, por niveles, se irá incorporando entre próximo el lunes y martes.

CEIP Sant Ferran

Los alumnos de Sant Ferran dedicaron buena parte de la mañana de ayer a conocer las nuevas instalaciones. La delegada de Educación insistió en «toda la dedicación, implicación y trabajo que están haciendo los docentes de este colegio, así como las familias y los alumnos», para realizar una complicada mudanza del viejo al nuevo edificio.

El comedor no funcionará hasta el segundo trimestre. La puesta en marcha del comedor escolar previsto en Sant Ferran tardará por lo menos en funcionar hasta el segundo trimestre. La conselleria de Educación, una vez recibida la obra del edificio y cursada la demanda de la dirección del centro, debe sacar a concurso el servicio de comedor escolar. La delegada de Educación recordó que las familias interesadas ya pueden pedir «las ayudas de comedor hasta el 17 de septiembre, poniéndose en contacto con las direcciones de los centro para que puedan hacer esa solicitud».