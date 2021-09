Los viajeros nacionales que lleguen a Ibiza no tendrán que aportar el formulario covid

Así lo acordó ayer el Consell de Govern en una reunión extraordinaria en la que también acordó eximir a los viajeros nacionales con la pauta completa de vacunación de la presentación en los puertos y aeropuertos de las islas del formulario de viaje. En el momento que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dé el visto bueno a esta medida, el certificado covid será suficiente para entrar en las islas, explicó el portavoz del Govern, Iago Negueruela.

Los pasajeros internacionales ya podían usar el certificado covid para entrar en las islas, medida que ahora se extiende a los vuelos nacionales. En el caso de que el viajero no tenga la pauta de vacunación completa, sí tendrá la obligación de presentar el formulario de viaje, como hasta ahora. Además, se eleva a 12 años la edad mínima para la presentación, en las vías de entrada a las islas, de una prueba negativa, un justificante de haber pasado el covid o bien la pauta de vacunación completa. Hasta ahora era obligatorio a partir de los seis años.

Hasta el próximo día 27

Las nuevas medidas acordadas por el Consell de Govern se mantendrán en vigor hasta el próximo día 27. La revisión de las restricciones aprobada entrará hoy en vigor tras su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Se amplía hasta la medianoche el uso de parques, espacios públicos y las playas de la isla (hasta las 6 horas). Hasta ahora, se prohibía el uso de estos espacios a partir de las 22 horas.

También se amplía el aforo de las bodas y funerales, que pasan a 100 personas en interior y 200 en exterior, siempre y cuando no se supere el 50% de la capacidad máxima del recinto. En cuanto a teatros, auditorios y salas de conciertos, se permitirá una ocupación del 75% del aforo. Como novedad, no será obligatorio dejar un asiento libre entre no convivientes.

Se autoriza el mismo aforo del 75% en cines y carpas de circo siempre y cuando no se permita comer ni beber en la sala. En cambio, sí se autoriza el consumo de bebidas y alimentos en el transcurso de actividades culturales en interiores, salvo conciertos de música, si se habilita una distancia de un metro y medio y se aplican las mismas medidas que en restauración.

En recintos al aire libre y otros locales destinados a espectáculos públicos, se autoriza una asistencia máxima de 500 personas en espacios cerrados y 2.500 al aire libre, siempre y cuando tampoco se supere el 75% del aforo. Se permite la ocupación del 100% si la asistencia no excede de 300 asistentes. La dirección general de Cultura puede permitir ocupaciones de 1.000 personas en interior y 5.000 en exterior. Asimismo, podrán organizarse congresos con una capacidad máxima del 75%.