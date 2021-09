Salud volverá a operar por las tardes en Ibiza para reducir las listas de espera

Los quirófanos del Hospital Can Misses volverán a operar por las tardes para tratar de reducir la sobrecargada lista de espera, afirmó ayer la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, en su visita a Ibiza. Es decir, se recuperará lo que se conoce en el gremio como peonadas y que permiten no sólo aumentar las operaciones que se llevan a cabo en un día sino, además, que los profesionales sanitarios cobren un plus. «Habrá jornada extraordinaria», comentó la consellera después de destacar el «trabajo» que durante la pandemia han estado haciendo los profesionales de los hospitales de las islas.