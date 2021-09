Salud busca a los mayores de 50 que aún no se han vacunado

¿Qué pasa con los residentes en las islas que han superado los 50 años y que aún no se han vacunado? Es la pregunta que se hace la conselleria balear de Salud, según confesó ayer su máxima responsable, Patricia Gómez, que destacó la importancia de que estas personas tengan la pauta completa.

Gómez detalló que hay un 23% de estas personas que aún no han recibido la primera dosis y que no se ha conseguido contactar con seis de cada diez de ellas, una cifra muy importante. La consellera cree que se trata de personas que están empadronadas en las islas, pero que residen «en otras Comunidades Autónomas». Lo ideal, reconoció, sería «depurar los datos sanitarios, pero el Ministerio tiene en cuenta los del padrón de 2020». A pesar de esta idea, la consellera confesó estar «preocupada» por estas personas de más de 50 años no vacunadas y a las que no consiguen localizar.

Otro 22% de esos mayores de 50 años que no han recibido la primera dosis han comunicado su rechazo a la vacuna al personal de Salud que les ha llamado, mientras que el 18%, cuando se ha contactado con ellos han cogido la cita que se les ofrecía. La mayoría de estos últimos han explicado que o bien no se habían enterado o que no habían acudido a vacunarse porque estaban de vacaciones.

La conselleria ha empezado a llamar por teléfono a los menores de 50 años para animarles a vacunarse y plantea la posibilidad, ahora que la temporada está más tranquila, de acercar la vacunación a las grandes empresas a través de autobuses en los que se podrían administrar las dosis a los trabajadores que aún no tengan la pauta completa. También está en conversaciones con los consulados para que sean éstos los que impulsen la campaña de inmunización entre sus ciudadanos residentes en las islas. Además, indicó la consellera, están «abiertos» a estudiar las propuestas que reciban.