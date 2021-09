La iniciativa 'El Descanso del Guerrero' llevada a cabo por la ONG ibicenca Proyecto Juntos acoge en su cuarta edición a nueve familias con niños hospitalizados de larga duración, para que disfruten de unos días de descanso en la isla, lejos de las paredes del hospital.

"Estamos muy felices de poder reactivar este proyecto", afirma Carlos Ramón, fundador de la ONG. "Tanto ellos como sus familias merecen, sin lugar a duda, de estos días de descanso que son, además, un reconocimiento por su fuerza", añade.

En esta edición del programa participan un total de 42 personas. Además, cuenta con Noah Higón, activista diagnosticada con siete enfermedades raras, como embajadora. Higón lucha por dar visibilidad a la situación que viven más de tres millones de personas que sufren enfermedades poco frecuentes. "Es fundamental que el mundo nos deje de mirar con pena y sí como personas normales", afirma Higón y añade: "Es muy difícil poder disfrutar de unas vacaciones en nuestras circunstancias. 'El Descanso del Guerrero' brinda la oportunidad de abrir una ventana al mundo para aquellos a los cuales el destino se empeña en cerrársela. Tu segunda casa es un hospital, y no solo nosotros vivimos así, también nuestra familia, hermanos si los tenemos. Ellos renuncian a diario por nosotros y el poder compartir unos días todos juntos es algo maravilloso".

Una experiencia en familia

Muchos de los participantes del proyecto acumulan, a su corta edad, años de hospitalización. Algunos ven por primera vez el mar. Pero todos comparten un "sentimiento de alegría y agradecimiento por esta experiencia".

"Estos días son un regalo tanto para ellos como para nosotros", afirma María del Carmen Doña, abuela de Andreu. "Cuando nos propusieron el viaje, no dábamos crédito. Hasta que no estuve en el barco, no acabé de creérmelo".

La gerundense Eli Ramos asegura que "todo son primeras experiencias". "Llevamos separados más de año y medio por el tratamiento de Izan en el Hospital Sant Joan de Déu, lejos de su padre y su hermano Josh que se quedaron en casa. Si a eso le sumamos el aislamiento de la pandemia, el sentimiento de lejanía solo hizo que pronunciarse", lamenta Ramos. "Este viaje lo teníamos que hacer juntos, los cuatro, sí o sí", añade Izan.

'El Descanso del Guerrero' sigue creciendo

Esta cuarta edición de 'El Descanso del Guerrero' ha superado en número de participantes a todas las anteriores. Carlos Ramón afirma que "la solidaridad" de empresas y voluntarios han sido la base para que el proyecto se haya mantenido y siga creciendo.

“Recibimos una valiosa lección de vida al conocer de primera mano las historias de estos grandes luchadores. Tras tres años colaborando, 'El Descanso del Guerrero' se ha transformado para nosotros como empresa. Es mucho más que un proyecto y todo nuestro equipo se vuelca para que las familias disfruten de estos momentos de evasión y diversión”, afirma Clara Cano, responsable de comunicación y RSC de la cadena ibicenca Playasol, empresa que brinda el patrocinio principal a esta cuarta edición del proyecto.

“La solidaridad es uno de nuestros valores, y por eso nos sumamos, por tercera vez, al 'Descanso del Guerrero'", afirma Ricard Pérez, presidente de la Fundación Baleària, una de las empresas colaboradoras. "El objetivo es que el viaje para estos pequeños y sus familias empiece a bordo de nuestros barcos, que disfruten la experiencia desde el momento de embarcar, así como del mar y la travesía", añade Pérez.