El curso en empieza con menos matrículados Ibiza y Formentera por primera vez en la última década

Como en todas las presentaciones del nuevo curso escolar que cada año se celebran por estas fechas, la conselleria de Educación del Govern balear ayer destacó que volvía a crecer el número de alumnos matriculados respecto al mes de septiembre anterior, tal y como se viene repitiendo en la última década. En este caso, el conseller Martí March detallaba que, a partir de mañana, 173.482 alumnos de Balears se incorporan a las aulas, 3.113 más que en 2020. No es así en el caso de las Pitiusas, donde, por primera vez, se revierte esta tendencia.

En Ibiza, el nuevo curso comienza con 20.142 matriculados, 82 menos que el año anterior. Cabe señalar que, en 2020, en esta misma fecha el número de alumnos había aumentado en 159 respecto a 2019. La caída es mucho más acusada en Formentera, con 1.213 estudiantes inscritos, 97 menos que en el curso anterior y un descenso del 7,4%. En la menor de las Pitiusas, el curso 2020-2021 se inició con 49 alumnos más que el ejercicio anterior.

Pese a que sigue abierto el proceso de matriculación en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, el censo de los centros públicos y concertados de Balears es un baremo fijo porque cada año se presenta por las mismas fechas. Además, en el caso de los ciclos para los más pequeños, se confirma esta tendencia a la baja.

En Ibiza hay 3.719 matriculados en Educación Infantil, frente a los 3.774 del curso pasado, mientras que en Primaria ahora son 8.053, con un descenso de 39 alumnos respecto a 2020. En el caso de Formentera, las aulas de Infantil reciben a partir de mañana a 252 niños, 34 menos que el año pasado, mientras que en Primaria serán 540, frente a los 587 del pasado ejercicio.

Presencialidad total

Tal y como se preveía, Martí March confirmó ayer que el curso va iniciarse con presencialidad absoluta en todos los ciclos, poniendo fin al sistema de semipresencialidad en las aulas que, hasta junio, tuvieron que sobrellevar una parte de los grupos de Secundaria. Ibiza cuenta en este comienzo de curso con 2.021 docentes, seis menos que el año pasado. En cambio, en Formentera, con 148 profesores, tiene cinco más que en el pasado septiembre.

Aulas prefabricadas

En el nuevo curso escolar, los centros educativos de Balears contarán con 99 aulas prefabricadas, 23 menos que en el curso escolar. La conselleria de Educación no pudo facilitar ayer estos datos finales para las Pitiusas. No obstante, sí que avanzó que, de las 17 aulas modulares habilitadas en Ibiza el pasado ejercicio, se han retirado, como mínimo, las dos del CEIP Sant Carles, una en Can Raspall y otra en Vénda d’Arabí, así como una en Formentera.