Pere Navarro Quintet se estrena en el Eivissa Jazz con un sonido «más maduro»

Pere Navarro Quintet nació en 2015 y ha tenido que esperar seis años para formar parte del cartel del festival, quizás mucho tiempo para el músico de Sant Agustí y para muchos de sus seguidores, que hasta ahora para poder escuchar al grupo no les había quedado más remedio que cruzar el charco. «Nadie es profeta en su tierra, pero aquí estamos, igual un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena», comentaba horas antes de inaugurar la jornada de clausura del Ibiza Jazz.

La primera vez que Navarro participó en este festival tenía solo 16 años, fue con la Ibiza Jazz Big Band. Aquel adolescente apasionado de la música se ha transformado en un un talentoso trompetista, además de pianista, compositor y productor, que con 27 años y 20 de experiencia a sus espaldas tiene la misma «ilusión y ganas de seguir creciendo» y mantiene su carácter inconformista. «Conservo de entonces el amor a la música, mi pasión, y he ganado en madurez», explicaba tras aterrizar ayer a mediodía en Ibiza procedente de Barcelona, donde había estado ensayando con su grupo.

A «madurez» sonaron también los nuevos temas de Pere Navarro Quintet , que ayer presentó en primicia ante el público reunido en el Baluard de Santa Llúcia, en Dalt Vila. Como explicaba horas antes el trompetista ibicenco, esas piezas se incluirán en el nuevo disco de la formación, el tercero, que tienen previsto grabar a principios de 2022. «Mis nuevos temas suenan a Pere Navarro, pero más maduro. Aunque han pasado tres años de mi primer trabajo y la música evoluciona intento siempre mantener mi esencia», señalaba el músico en referencia a su nuevo trabajo.

El grupo no se limitó a interpretar los temas de su próximo disco. Pere Navarro y su banda, formada por Ferran Borrell, guitarra; Josep Colls, bajo eléctrico; Joan Solana, piano, y David Xirgu, batería, interpretaron piezas de su segundo trabajo, ‘Live in Madrid’, y del primero, ‘Perenne’, en concreto ‘13 vs 4’, en la que, por cierto, participó el pianista y director de la Ibiza Jazz Experience, Abe Rábade. Con el músico gallego Navarro mantiene una buena amistad. El trompetista recuerda como un momento muy especial su actuación con la formación efímera de Rábade en el Ibiza Jazz de 2016.

En el Auditori de Barcelona

En este 2021 han sido pocas las ocasiones en las que Pere Navarro Quintet ha podido mostrar su talento en público. Una de las más destacadas fue en marzo en el Auditori de Barcelona, en el marco del Festival Emergents. Allí el grupo cerró la etapa de su segundo disco, grabado en 2018, y desde entonces se ha dedicado a ensayar el repertorio del nuevo disco.

Recordaba ayer el músico ibicenco que fue precisamente el pasado mes de marzo la primera vez que su banda salió al escenario después de un año y un mes sin tocar debido a la pandemia. Navarro aprovechó este parón obligado «para dejar reposar la trompeta y estudiar piano», otro instrumento que le apasiona. Y es que, como ayer resaltó, «tocar varios instrumentos amplía la perspectiva» y permite ponerse en la piel de los otros músicos. Para él eso es muy importante: «Aunque el grupo lleve mi nombre somos cinco y quiero que los otros brillen», concluyó.

La trigésimo tercera edición del Ibiza Jazz concluyó ayer con la actuación del prestigioso trombonista de Bari (Italia) Gianluca Petrella y su quinteto integrado por Mirco Rubegni, trompeta; Blake Franchetti, bajo eléctrico; Federico Scettri, batería, y Simone Padovani, percusión. Con su música la formación italiana invitó al público a hacer un viaje a través de ‘Cosmic Renaissance’.