Elisa Sánchez Charlez, Coordinadora de Enfermería del Centro de Salud de Sant Antoni: «No hemos visto ni una reacción grave a la vacuna del covid»

Entre 45 y 50 personas se vacunan contra el covid cada día en el centro de salud de Sant Antoni, explica Elisa Sánchez Charlez, coordinadora de enfermería de este ambulatorio. Nacida en Zaragoza, lleva 16 años en la isla. Fue enfermera de Cirugía General del Hospital Can Misses antes de pasar al centro de salud de Santa Eulària, donde estuvo dos años. Ahora lleva seis en Sant Antoni. Lo suyo es completamente vocacional. Desde el instituto tenía «clarísimo» que quería dedicarse a la enfermería.

¿Cómo está yendo en Sant Antoni la vacunación sin cita?

Desde que hemos empezado con la vacunación sin cita está viniendo bastante gente. Estamos vacunando a entre unas 45 y 50 personas cada día. Los que son de la franja de edad de 12 a 18 años, la que se ha abierto más recientemente, suponen un 30% del total y el resto son tanto residentes que hasta ahora se lo han estado pensando y que ya han decidido vacunarse, y también desplazados que están aquí por motivos laborales o familiares.

Los que se lo han estado pensando, ¿les dicen por qué dudaban?

Hay mucha gente que viene a la consulta y nos pregunta qué hacer. Hay tantísima información por todas partes... Redes sociales, televisión, grupos de whatsapp... La gente tiene muchas dudas y algunos tienen miedo, algo completamente lógica y normal. Es una situación nueva y a ver quién no ha tenido miedo en algún momento desde que empezó la pandemia. En las consultas aprovechamos para explicarles que las vacunas son seguras, que recomendamos la vacunación y mucha gente que estaba dudosa que finalmente se decide a vacunarse.

¿Cambia que ese mensaje lo dé alguien cercano como el médico o la enfermera de cabecera?

Sí. No tiene nada que ver. Por eso la Atención Primaria tiene un papel tan importante en estos momentos. Si tu médico o enfermera de confianza, que te llevan viendo años, te da un consejo o recomendación, no es lo mismo que escuchar a alguien por la tele o leer algo en un grupo de Facebook. No tiene nada que ver.

¿Siguen encontrando rechazos?

Sí, hay gente que lo tiene muy claro, no se quiere vacunar. Tienen una convicción firme y es muy complicado que esa gente cambie de opinión. A mi parecer, están equivocados, pero la libertad personal está por encima de todo. Si alguien tiene clarísimo que no se va a vacunar no se puede hacer mucho más. Le explicamos, le aconsejamos, pero no se puede hacer mucho más.

¿Cuanto más se les explica más se reafirman en su idea de no vacunarse?

Bueno, hay de todo. Hay personas que lo tienen clarísimo, tienen unas ideas preconcebidas que son inamovibles y otras que explicándoles sí que cambian de opinión.

¿Y hay adultos que no se quieran vacunar pero que estén llevando a los niños?

Eso sería rarísimo. Normalmente el que no quiere vacunas no las quiere para los niños tampoco.

¿Había gente que no se había vacunado porque le resultaba complicado llegar al Recinto Ferial?

Sí, eso sí. Hemos tenido muchas personas que nos han dicho claramente que les resulta más cómodo y más accesible desplazarse a su centro de salud. Hay gente que ni siquiera tiene coche y eso, que parece tan simple, ha hecho que no se desplazaran al Recinto Ferial y ahora, en cambio, están viniendo aquí.

¿Cómo funciona el dispositivo de vacuna sin cita?

El circuito, en realidad, ya lo teníamos un poquito rodado porque empezamos vacunando a toda la población mayor de 80 años. Ésa fue la primera población que se vacunó y la asumimos los centros de salud. Los mayores y los grandes dependientes. Ya tenemos un poco de experiencia. Hemos habilitado una consulta en la segunda planta del centro de salud para ello. Las personas pueden pedir cita a través de BitCita o del servicio de cita previa y también presentarse cuando les vaya bien. Si hay personas con dificultad de movilidad bajamos a vacunarlas al coche y la propia sala de espera de la consulta del centro de salud es donde se sientan durante los quince minutos obligatorios de después de la dosis.

¿Hay personal dedicado en exclusiva a la campaña de vacunación?

No. Lo que estamos haciendo es que todas las enfermeras pasamos por vacunación. Estamos bloqueando alguna franja de consulta durante las dos horas y media que hay cada día de vacunas y va variando.

¿Esas dos horas y media son suficientes?

Normalmente van bien. Es verdad que siempre hay alguna persona rezagada, que llega un poco más tarde, pero se le vacuna igualmente. De once a una y media de la mañana está bien, da tiempo.

¿Y cómo gestionan el tema de los viales? Que no queden dosis sobrantes, vaya.

Lo que hacemos es preparar las dosis que más o menos calculamos que vamos a usar, pero siempre a la baja. Para no desperdiciar ningún vial preparamos siempre algo menos y, cuando acaba el turno de vacunación, si ha quedado alguna dosis hacemos captación activa: llamamos por teléfono a pacientes de nuestros cupos que sabemos que están sin vacunar. Intentamos usar esas dosis. Vamos al domicilio a ponérsela, incluso, si se trata de una persona que no puede venir. Si incluso así no podemos usar alguna dosis sobrante, se lleva al Recinto Ferial, que tiene un horario más extenso de vacunación.

¿Algún día han tenido que llevarlas?

Sí, sí, más de una vez, sí. Unos pocos días cuadra muy bien o aparece un paciente que está sin vacunar por el centro de salud y aprovechamos. Pero algunos días sí que hemos tenido que llevar dosis sobrantes al Recinto Ferial.

Vaya, que hemos ampliado el no desperdiciar ni una dosis a no desaprovechar la visita de ningún paciente?

Exactamente. Cualquier paciente que se quiera vacunar ahora mismo se vacuna. Sin problemas.

¿La gente va muy despistada? Me refiero a si una dosis o no, los plazos, qué pasa con los que han estado contagiados...

Hay gente muy despistada. Es que hay cambios de protocolos constantes porque es una situación nueva. Hasta hace muy poco había que esperar seis meses tras haber pasado el covid para vacunarse, ahora basta con que haya pasado un mes. Siempre viene mucha gente y pregunta sobre esto: cuándo les toca, cuántas dosis... Hay bastantes dudas respecto a este tema.

¿Les preocupan los efectos secundarios?

Mira, cuando vacunamos a las personas les explicamos los efectos secundarios más frecuentes, que son enrojecimiento en la zona de la inyección, un poco de fiebre... Desde que empezamos a vacunar, a final de enero, no hemos atendido a ni una sola persona con una reacción grave. Ni a una. Con reacciones leves sí, mucha gente acude por enrojecimiento, endurecimiento de la zona, unas décimas de fiebre... Pero reacción grave, aquí, en el centro de salud de Sant Antoni, ni una sola persona.

¿Hay quien se vacuna sólo por el pasaporte covid para poder viajar?

No es el principal motivo. Eso sí, no te digo que no haya un porcentaje que lo haga por esto. Al final, es una comodidad. Te dan el pasaporte covid y ya no te tienes que preocupar. Pero la mayoría de los más reticentes acaban cambiando de opinión por lo que observan a su alrededor. En las consultas vemos que todo el mundo conoce a alguien, por desgracia, que ha estado ingresado por covid, que ha estado grave o muy mal. Pero si le preguntas a la gente a cuántas personas conocen que hayan tenido una reacción grave por la vacuna del coronavirus y nadie conoce a nadie. Esto es así. A pesar de esto, cuesta. Pero es tan claro como esta reflexión.

¿Cómo han vivido este año y medio de pandemia en el centro de salud de Sant Antoni?

Ha habido altibajos. Cuando la pandemia comenzó hubo que reorganizar el centro de salud por completo. Dividirlo en dos zonas, una para el circuito respiratorio y otra los demás pacientes. Hubo que hacer mudanza, cambiar muebles de sitio... La sala de las extracciones de sangre se tuvo que dividir también en dos para que no se concentrara tanta gente. Hubo que reorganizar completamente el centro. Y luego, respecto al estado de ánimo, hemos ido subiendo y bajando con las olas. Cuando parece que se relaja un poquito la incidencia, nosotros también, y cuando ésta pega esas subidas de casos y más casos la situación es desesperante porque las agendas se empiezan a llenar, no das abasto para llamar a toda la gente... Esos momentos son duros.

¿Entiende las quejas de los pacientes por lo difícil que ha sido en algunos momentos que les atiendan en los centros de salud?

Genera mucha ansiedad saber que hay personas que quieren hablar contigo y no pueden. Es una situación durísima.

¿Cómo están ahora?

No te puedo decir que haya una normalidad del cien por cien porque no la hay en ningún sitio desde que empezó la pandemia. Pero, vamos, se hacen todas las extracciones, analíticas, electros, curas, vamos a domicilio y se atiende de manera presencial a todos los pacientes que lo necesitan. Prácticamente a todos los usuarios se les atiende ya como antes. Prácticamente, matizo. Hay algunas cosas que han cambiado un poco. Estamos haciendo la educación sanitaria, que es algo fundamental en la Atención Primaria, por teléfono y a través de plataformas de videollamada y en los talleres presenciales hemos reducido los aforos. Si antes eran de quince o veinte personas ahora son de cinco o seis.

¿Cómo ha afectado la pandemia a pacientes que se controlaban desde Primaria? Diabéticos, hipertensos, gente que trataba de dejar de fumar, dietas...

Ha tenido un efecto muy grande. Todos estos pacientes han vivido épocas de confinamiento. Estar en casa, aislado, agrava todas estas patologías. No podían salir a caminar o hacer deporte, por ejemplo. Y la situación de ansiedad que todas las personas han vivido, que hacen que comas más, que fumes más, que bebas más... Todas las enfermedades crónicas, no te puedo decir que en el cien por cien de los pacientes, pero en general, han empeorado.

¿Esto se puede recuperar? ¿Tiene marcha atrás?

Claro, en eso estamos. El gran reto que tenemos por delante es ver si realmente la pandemia ya afloja, porque desaparecer no creo que desaparezca del todo, y nos da un respiro con el que podamos retomar estos grupos de educación sanitaria y apoyo para todos estos pacientes.

¿La pandemia ha cambiado la forma de trabajar de las enfermeras de Atención Primaria?

El concepto de la enfermería de Atención Primaria no ha cambiado, pero nos hemos visto obligadas a hacer unas tareas que antes no existían: seguimiento de una enfermedad que no existía, rastrear, llamar a pacientes, rellenar protocolos de covid, hacer muchos test de antígenos, PCR... Esto ha sido completamente nuevo.

Para usted, ¿cuál ha sido el peor momento de este año y medio?

El peor creo que al principio, cuando vimos la que se nos venía encima. El miedo que sentí. La incertidumbre. Lo desconocido. No saber qué iba a pasar. Ese momento fue terrible. Luego ha habido muchos malos momentos, con los picos de incidencia, lo que pasa es que una vez pasada la primera ola no te viene tan de nuevas, pero al principio la pandemia fue terrible.

¿Y este verano? ¿Ha sido tranquilo?

El verano pasado, como no hubo prácticamente turismo, estuvo muy tranquilo. Este verano lo ha habido, pero no ha sido como los veranos prepandemia en ese aspecto de turismo de borrachera básicamente de ingleses. Ha habido menos, pero hemos tenido la última ola que ha compensado esa bajada del turismo. Vaya, que más tranquilas tampoco hemos estado. Por una cosa o por otra...

Ahora que estamos de bajada de la incidencia, ¿teme que se produzca una nueva ola?

A ver... Miedo lo que se dice miedo, no. Tengo un poco de cautela. No quiero pensar que esto ha terminado porque todo parece indicar que no. No es tan fácil. Hay que ser aún muy cautelosos e insisto a la población, por favor, que se vacune y siga manteniendo unas medidas preventivas de sentido común: no juntarse con muchísima gente, limitar los contactos sociales... No sabemos lo que va a pasar.

Cuando ve estas imágenes de botellones o del puerto de Ibiza cuando cierran los bares, ¿qué se le pasa por la cabeza?

Cuando ves esas cosas la verdad es que se te queda una sensación de desánimo muy grande. Piensas en que todos estamos haciendo un gran esfuerzo, no los sanitarios, la mayoría de la población. La gente de Ibiza ha tenido un comportamiento ejemplar. Desde el principio todo el mundo ha colaborado y nos ha apoyado, la mayoría se ha vacunado sabiendo lo importante que es eso. Pero luego veo a esas personas, que son una minoría, con ese comportamiento y siento desánimo.