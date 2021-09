«Verdugo se dirigía con desdén a Alcaraz»

Javier Verdugo afirmó en el juicio que Aída Alcaraz, exedil de Gobernación, decidió «de manera unilateral y arbitraria dejar de despachar con él, rompiendo así la comunicación diaria entre la jefatura y concejalía». Aseguró que la edil le envió un correo electrónico en el que le anunció que «a partir de ese momento despacharían vía email». Pero Alcaraz lo negó: en el juicio declaró que tenía comunicación directa con Verdugo, personalmente y por correo electrónico, y que era falso que rompiera la comunicación con él y le dijera que despacharían sólo vía email. La magistrada examinó el correo mencionado por Verdugo y llegó a la siguiente conclusión: «No es cierto que Alcaraz le dijera que despacharían solo vía correo electrónico. Lo único que hizo la concejala fue dar una instrucción sobre la entrega de documentación que no requiriera la presencia de esta. Pero incluso Alcaraz le dijo [en ese email] que podían hablar presencialmente cuando fuera necesario».

La acusación de Verdugo se basa, en ese sentido, en asegurar que no era bien tratado por la responsable de Gobernación. Por ejemplo, afirma que cuando Alcaraz acudía al retén no le hablaba y que sólo se comunicaba con él por email: «Esa alegación también es incierta -corrige la magistrada-, toda vez que los agentes que han depuesto en el acto de juicio oral coinciden al declarar que en múltiples ocasiones han visto a Verdugo y a la acusada reunidos, hablando y sin observar ninguna tensión entre ellos ni actos de desprecio o humillación por parte de la acusada respecto de Verdugo». Todos los testigos declararon que Alcaraz «tenía un trato muy respetuoso con todos». Hasta el entonces alcalde, José Tur, señaló en el juicio que «era Verdugo el que no trataba correctamente a la edil». Se dirigía a Alcaraz «con desdén y ni la miraba ni saludaba».

Tur no tenía una buena opinión del jefe de la Policía Local: «Verdugo no hacía las tareas que se le pedían y cuando las hacía, las hacía muy tarde», contó de él .