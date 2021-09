Los socios del PP en Sant Antoni creen que «habrá que tomar decisiones» por el caso Verdugo

José Ramón Martín, indicó ayer que «en cuanto todo esté claro, cuando la Justicia haya hablado, se tendrán que tomar las medidas que correspondan». El edil de Cs, segundo teniente de alcalde y responsable del área de Deportes, cree que «habría que analizar las irregularidades [de las que se hablan en la sentencia] y estudiar los expedientes correspondientes para ver si son causa para poder relevar a Javier Verdugo». Esta opinión contrasta con la vertida el jueves por el PP, que en una nota de prensa señaló que «no hay motivos ni causas para hacer dimitir en estos momentos al jefe de la Policía Local», tal como exige el PSOE. El concejal de Ciudadanos sostiene que «cuando una persona acusa a otra y después resulta, como puede darse en este caso, que eso no es cierto, se tienen que pedir responsabilidades».

Martín reconoció ayer que el jueves habló con Javier Verdugo «por un espacio corto» de tiempo: «Me manifestó que todavía no había recibido la notificación del juzgado de lo Penal número 1. No sabía si recurriría, si seguiría el proceso o si lo dejaría aparcado. Como todavía tiene tiempo, no lo ha decidido aún».

Joan Torres, edil de PxE, primer teniente de alcalde y regidor de Obras Públicas, considera que hay que esperar hasta saber si la sentencia es firme (por no ser recurrida) o si es recurrida: «Si no se recurre, pasará a ser firme y entonces deberíamos mirar qué hacemos [respecto a Javier Verdugo]. Y si es recurrida, como el plazo será largo hasta que haya una sentencia firme, también deberemos valorar el tomar una decisión en el seno del equipo de Gobierno y entre todos los socios».

«Estoy de acuerdo», indica Torres cuando se le pregunta sobre la mala imagen que se da de la Policía Local en la sentencia: «Por eso digo que quiero esperar los días que faltan para saber si se recurre o no la sentencia, para decidir con mi formación qué hacemos, y con el equipo de Gobierno las decisiones que debamos tomar los tres socios que lo formamos». También deberán hablar «sobre las consecuencias».

Eso sí, Torres advierte de que la decisión sobre el futuro del jefe de la Policía Local no debe dilatarse, precisamente por el daño que causa a la imagen del Consistorio: «No esperaremos un año en tomar una decisión. Tras saber si es firme o no deberemos poner este tema encima de la mesa con los demás socios del equipo de Gobierno. Y tomar una decisión».

José Ramón Martín considera «injusto» que, en cuanto se imputa a un político, este deba abandonar su cargo: «Puede pasar lo que ha ocurrido a muchos políticos: que al cabo de tres o cuatro años te absuelven. El daño ya está hecho y eso ya es irreparable, como es el caso [de Alcaraz]. Normalmente, cuando a una persona o a un político lo enjuician, después tiene muy difícil su retorno a la vida política. Y eso no es razonable». Coincide con él Joan Torres: «Es injusto que se esté sometido tanto tiempo al juicio público por la tardanza en las resoluciones judiciales».

«Alcaraz fue la víctima»

Podemos se sumó ayer al PSOE tanto en la exigencia al PP de disculpas y explicaciones como en la solicitud de que se celebre una sesión extraordinaria sobre este asunto: «Pedimos la celebración de un pleno extraordinario porque consideramos que es indiscutible que el PP debe dar explicaciones después de que durante años haya pedido la dimisión de la exconcejal de Gobernación Aída Alcaraz por algo que no sólo no hizo y de lo que no fue culpable, sino que, según esa sentencia, de hecho fue ella la víctima. El PP tiene que rectificar públicamente por todos esos ataques realizados durante años contra ella», señala Fernando Gómez, edil de la formación en Sant Antoni.

«A raíz de lo que se trate en el pleno y tras estudiar la sentencia -añade-, tomaremos una decisión sobre qué se debe hacer con el jefe de la Policía Local. Las informaciones aparecidas hasta ahora son muy preocupantes, gravísimas. Por eso, antes de tomar una decisión queremos estudiar la sentencia y ver qué se dice en esa sesión extraordinaria».

El grupo municipal PSOE-Reinicia solicitó ayer la convocatoria de un pleno extraordinario para pedir el cese de Javier Verdugo como jefe de la Policía Local. «Queremos -afirman los socialistas en una nota de prensa- tratar este tema en profundidad en el plenario municipal con urgencia. El posicionamiento del Partido Popular con este tema nos preocupa seriamente. Si Javier Verdugo no deja la jefatura, Sant Antoni saldrá perdiendo. Si su cese no es inminente, daremos un paso al frente y exigiremos la dimisión del alcalde, Marcos Serra».

Desde el seno del PSOE se preguntan si el alcalde y la edil de Gobernación, Neus Mateu, «confían en un policía a quien se le encontró sobres con dinero sin justificar», así como qué pensarán de este asunto los ciudadanos de Sant Antoni. Por eso instan al alcalde, Marcos Serra, a que «defienda, como responsable de elegir al jefe de la Policía, la honorabilidad del Consistorio».

Los socialistas conminan además a PxE y Ciudadanos, socios de gobierno del PP, «estar a la altura de las circunstancias para no permitir que se manche la imagen del Ayuntamiento», así como a «trabajar para reinstaurar la confianza de los ciudadanos con la institución y, también, con la policía».