Los docentes de Ibiza lamentan que las aulas vuelvan a las ratios previas al covid con el nuevo curso

A pesar de todo el sobreesfuerzo que han tenido que llevar a cabo para sacar adelante las clases en los últimos meses, el colectivo de docentes admite que, al menos, la reducción de las ratios en las aulas por los protocolos sanitarios supuso un avance en la calidad de la enseñanza. No es el caso de los alumnos de Secundaria, que debieron seguir el curso de manera semipresencial, los más afectados por la falta de recursos para hacer frente a la crisis sanitaria. Por ello, ante el inminente inicio del curso, tanto sindicatos como asociaciones profesionales lamentan con especial énfasis que el número de alumnos por aula vuelva a los parámetros de la época pre-covid.

Así, para el curso 2021-2022, que comienza el próximo viernes, las ratios máximas son de 25 alumnos en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, según detalló ayer el conseller de Educación, Martí March, tras una reunión con la Mesa Sectorial del ramo. Después del encuentro, que supone el inicio de una ronda de contactos con la comunidad educativa, se confirmó que el grueso de los protocolos sanitarios del curso pasado se van a mantener, como mínimo, durante el próximo trimestre.

Mascarillas y menos distancia

Seguirán siendo obligatorias las mascarillas a partir de los seis años, tanto en el interior como en el exterior de las aulas, así como los grupos burbuja. En secundaria, la distancia de seguridad entre las mesas se reduce de 1,5 a 1,2 metros si la alerta sanitaria se encuentra, como máximo, en nivel 2. En principio, la presencialidad en las clases será completa, aunque, si se pasa a nivel 3 de alerta, podría autorizarse, como medida excepcional, que los alumnos de Secundaria sigan parte de los contenidos de manera telemática en el caso de que no pueden mantener entre ellos una distancia de 1,5 metros. También se mantienen las medidas de ventilación del curso pasado y el uso de medidores de CO2, además de que se invertirá 1.900.000 euros en la compra de filtros HEPA.

Oportunidad perdida

Desde Ibiza, el colectivo docente encara el nuevo curso con mayor seguridad y sin la incertidumbre total del anterior, tanto por el avance en la vacunación como por la experiencia en la aplicación de los protocolos. No obstante, la sensación mayoritaria es que «se ha perdido la oportunidad de mantener unas ratios bajas como las del año pasado», tal y como subraya el presidente de la Associació Professional de Docents d’Ibiza (APDE), Joan Amorós.

Quedó demostrado que las ratios más bajas favorecen un aprendizaje más individualizado y mejor convivencia, sobre todo en secundaria

«Quedó demostrado que las ratios más bajas favorecen un aprendizaje más individualizado y mejor convivencia, sobre todo en secundaria», resalta Amorós. Otro de los factores claves para este curso es descartar la semipresencialidad, que el año pasado perjudicó «a muchos alumnos que desconectaron, porque no tenían ayuda suficiente».

Desde el sindicato STEI, su portavoz en Ibiza, Pere Lomas, abunda en que debe priorizarse al máximo la presencialidad en clase. No obstante, la falta de infraestructuras educativas que sufren las Pitiusas «significa que no se podrán hacer maravillas» en aquellos centros con problemas de espacio. Al igual que en el curso anterior se constataron los problemas de aprendizaje derivados de seguir las clases en casa, también se puso de manifiesto que «las ratios reducidas son la mejor herramienta para una buena docencia», confirma Lomas.

A la espera de cubrir plazas

Para Mario Davis, que participó en el encuentro sectorial con March como secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Balears, el curso se encara con buenas perspectivas sanitarias por el alto porcentaje en la vacunación. Por ello recuerda que, más allá de las medidas de contención, se debe apostar «por una reducción de ratios y unas mejoras que sean estructurales».

En estos momentos, quedan por cubrir entre el 10% y el 15% de la plantillas docentes de Balears

Así, pone el acento en que las Pitiusas vuelven a tener problemas para atraer a docentes por el precio de la vivienda. «Una parte del profesorado se ha marchado por el concurso de traslados y ahora hay problemas para cubrir ciertas plazas». En estos momentos, queda por cubrir entre el 10% y el 15% de las plantillas en el conjunto de Balears, aunque confía en que la segunda fase de adjudicación de plazas que se abrió ayer cubra las vacantes para la semana que viene.

La portavoz de enseñanza del sindicato UGT en Ibiza, Rosi Regueiro, afronta el retorno a las clases «con optimismo, sin una situación de incertidumbre como la del año pasado». Al igual que el resto de representantes, lamenta que no se mantenga las ratios bajas, pero confía en que, como contrapartida, «los alumnos no deban volver a la semipresencialidad, porque no les favoreció en nada en su aprendizaje».

Para el presidente de la Asociación de Directores de Centros de Secundaria de las Pitiusas, Antonio Márquez, la mayor preocupación para este curso va a ser que un vaivén en la alerta sanitaria eche por tierra el retorno pleno a las aulas. «En principio, esperamos que, aunque la situación no es de normalidad absoluta, ningún centro se vea obligado a dar algunas clases de manera semipresencial porque se pasa a nivel 3 o 4 de alerta covid» incide.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria, Fina Colomar, confía en que la conselleria de Educación cumpla con su compromiso de dotar de refuerzos a los grupos que deban desdoblarse. «El año pasado se notó la ampliación de recursos por el covid y espero que nos apoyen con el personal», apunta. Además, al igual que el resto de representantes consultados, valora el gran esfuerzo que llevaron a cabo todas los centros y la comunidad educativa para cumplir con las medidas. «Sacamos un diez».