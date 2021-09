Sigue la pandemia del coronavirus en Ibiza y Formentera.

Ibiza y Formentera bajan de los mil contagios activos de coronavirus después de 49 días, según los últimos datos de la conselleria balear de Salud. El último día que las Pitiusas contabilizaron menos de mil casos fue el pasado 16 de julio, se puede comprobar en el histórico de datos de la pandemia. Así, en la última jornada el número de personas contagiadas se ha reducido un 4,3%, una caída bastante más ligera que la de los últimos días.

Se alcanza esta cifra de contagios activos después de una jornada en la que las altas de covid dadas por los médicos, unas 60, fueran muy superiores al número de positivos detectados por los laboratorios, tanto los privados como el del Hospital Can Misses: 18, dos de ellos en Formentera y los 16 restantes, en Ibiza. Desde Salud señalan que estas altas no implican necesariamente que los enfermos se hayan marchado a sus casas, sino que han sido dados de alta como enfermos covid, por lo que pueden seguir ingresados aunque en plantas no destinadas a enfermos afectados por el virus.

Menos hospitalizados

Precisamente el número de pacientes de coronavirus ingresados se ha reducido mucho en las últimas 24 horas, un 25,5%, al pasar de 47 ingresados el viernes a los 35 que se registran hoy. Una caída que hay que poner el cuarentena hasta el lunes, ya que durante los fines de semana la conselleria balear de Salud no actualiza las defunciones. Es decir, que la reducción podría no deberse únicamente a la mejoría de los enfermos de covid que permanecen ingresados. En los centros hospitalarios de Ibiza hay 33 de estos pacientes, seis de ellos en unidades de críticos. Esta última cifra no ha variado en las últimas 24 horas. A éstos hay que sumar los dos que permanecen en planta en hospitales de Mallorca: uno en Son Espases y otro en el de Manacor.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, se encuentran 939 personas: 908 en Ibiza y 31 en Formentera.

