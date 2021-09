El PSOE exige la destitución fulminante del jefe de la Policía Local de Sant Antoni

Pilar Costa, miembro de la ejecutiva de la Federación Socialista de Ibiza, y Antonio Lorenzo, secretario general de los socialistas de Sant Antoni, pidieron ayer en rueda de prensa que el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, «destituya inmediatamente» al jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Javier Verdugo, tras la sentencia, conocida el miércoles, que absuelve a la exconcejala de Gobernación, Aída Alcaraz, de haberle acosado laboralmente y en la que, a juicio de ambos políticos del PSOE, quedan reflejadas las «irregularidades muy graves» cometidas por el principal responsable del cuerpo policial de esa localidad.

Costa aplaudió que la sentencia, firmada por la titular del juzgado número 1 de lo Penal de Ibiza, Clara Ramírez de Arellano, deje libre de culpa a Alcaraz, que a su juicio «ha sufrido años de persecución, acoso y derribo». El fallo, subrayó, «desmonta desde el primer párrafo punto por punto» cada una de las acusaciones vertidas por Verdugo contra ella: «A nadie se le escapa la contundencia del contenido de la sentencia», donde se habla «de irregularidades muy graves» cometidas por el jefe de la Policía Local, insistió Costa.

La miembro de la ejecutiva del PSOE ibicenco afirma que tras los años pasados desde que se formuló la denuncia «se pone en evidencia que Alcaraz quiso poner orden en el servicio de la Policía de Sant Antoni y acabar con prácticas que no eran correctas. Con ella se cortó con esas prácticas». En la propia sentencia, según Costa, se distingue «que lo que unos creían que era vulnerar los derechos de una persona, en realidad consistía en acabar con determinados privilegios» de Javier Verdugo.

Dado que la jueza detalla que no se acredita ninguna de las acusaciones de Verdugo y que, además, se ponen en evidencia diversas irregularidades, Costa considera que «se han de tomar medidas de responsabilidad política» por parte del alcalde para que la Policía Local quede libre de mácula: «La sentencia dice del principal responsable de la policía de Sant Antoni que cometió una serie de irregularidades y que no ha quedado nada probado de todo de lo que acusó a la edil (…) Sant Antoni no puede permitirse que haya dudas sobre la comisión de irregularidades tan graves como las que se indica en ese fallo».

El alcalde «debe disculparse»

Asimismo, Costa insta al PP a pedir disculpas públicas «por el acoso y las acusaciones públicas vertidas contra Alcaraz durante años». También recordó que no es la primera sentencia que tiene como protagonista a la Policía Local: «Ya recurrió Verdugo el nombramiento de Ángeles Gallardo como directora técnica de Seguridad y en la sentencia se dijo que le fue otorgado de manera correcta». Tanto aquella como esta nueva decisión judicial demuestran, según Pilar Costa, «la obsesión por acosar y derribar a Alcaraz» para, así, «hacerla pagar por su intención firme de poner orden a determinadas prácticas que entendía que eran irregulares, como se ha demostrado con el tiempo».

Costa estima que alguien como Verdugo «no debe seguir al frente de la responsabilidad de la Policía Local de Sant Antoni», idea que comparte Antonio Lorenzo, secretario general de la agrupación de Portmany: «Pedimos la sustitución inmediata del jefe de la Policía. No puede estar ni un minuto más al frente de esa jefatura. En caso contrario, el alcalde está avalando sus prácticas irregularidades, pasadas y futuras». Pilar Costa abundó en eso: «Quedaría mermada la credibilidad del cuerpo si continúa (…) No puede seguir ni un minuto más en un puesto tan importante como ese. El Consistorio debe estudiar todas las vías posibles para echarlo».

«Burdas acusaciones»

Lorenzo expresó su alegría por absolución de Alcaraz «de las burdas acusaciones de Javier Verdugo» y cree que ha quedado demostrado «el buen hacer de la edil en el Ayuntamiento. Su objetivo fue poner orden en el Consistorio tras años de ser gobernado por el PP de manera errática». La sentencia «deja claro en qué manos está la Policía Local de Sant Antoni», indicó Lorenzo: «Cuando llegamos al gobierno de Sant Antoni en el pasado mandato nos encontramos en la Policía Local desde dinero en los cajones hasta privilegios».

Además, el secretario general de los socialistas de Sant Antoni culpó a los populares de «ejercer de altavoz de la mentira y de obviar la presunción de inocencia de Alcaraz», y recordó que, hasta hace poco, acusaban al PSOE «de hacer purgas» y los señalaban por «desfilar por los pasillos de los juzgados», razones por la que Lorenzo insta al alcalde y al PP a «disculparse». También aseguró que, en su momento, el PP «nombró de manera dudosa a Verdugo» al frente de la policía del municipio, pues «carecía de la titulación necesaria para poder serlo. Eso es un ejemplo de cómo gobierna el PP en las instituciones».

El PP dice que «no hay motivos» para cesar a Verdugo

El PP de Sant Antoni recordó ayer que la sentencia absolutoria de Aída Alcaraz «no es firme y cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación», por lo que no opinará aún al respecto. Los populares señalan que «tampoco hay motivos ni causas para hacer dimitir en estos momentos al jefe de la Policía Local como solicita el PSOE», del que dice que acusa a Javier Verdugo «de unas irregularidades que no están probadas». También señala el PP que en la anterior legislatura reclamó la dimisión de Aída Alcaraz «por el incumplimiento del código ético de su partido, que obliga a dimitir a cualquier cargo público al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal», cosa que no hizo: se mantuvo en el puesto hasta acabar el mandato. Y los populares niegan que el nombramiento de Verdugo se hiciera «de forma dudosa», pues afirman que el Consell Consultiu dictaminó que se ajustaba a la legalidad: «Es sorprendente que Pilar Costa y Antonio Lorenzo se dediquen a realizar ruedas de prensa para hacer este tipo de declaraciones faltando a la verdad y obviando que la sentencia no es definitiva», critican.