Prohens critica que el retraso en las ayudas obliga a cerrar empresas

La presidenta del PP de Balears, Margalida Prohens, acudió ayer a un bar del Paseo Marítimo de Palma, que está a punto de cerrar, para contestar a la «euforia» de la presidenta del Govern, Francina Armengol, de que Balears lidera la recuperación turística y económica.

Prohens aseguró que «hay 4.000 empresas que están cerrado debido a que la facturación ha caído un 70% y las ayudas de 855 millones prometidas por Armengol no están llegando a las pequeñas y medianas empresas y tampoco a los autónomos».

La popular explicó que acudió a este bar ya que es uno de las empresas afectadas debido a que no ha recibido «un euro del Govern que prometió empezar a pagar en julio y estamos a septiembre y no llega el dinero».

«Hemos querido salir a la calle»

En este sentido, la líder popular indicó que «hemos querido salir a la calle para comprobar la realidad que no está viendo el Govern en su política de despacho». Y responsabilizó al Govern de Armengol del cierre de negocios por la «mala gestión» de las ayudas.

Apuntó también que hay muchos autónomos que no han cobrado la primera línea de las ayudas y que las de las empresas todavía no se han empezado a pagar. «Llegan tarde y las empresas están cerrando. De las más de 30.000 empresas que nos vendieron desde el Govern que se beneficiarían, no llegarán a las 12.000».

Margalida Prohens puso de ejemplo al propietario de la Vermutería El Barco de los retrasos del Govern.

Paco, dueño del establecimiento, hace un año tenía 19 empleados y dos locales y ya tuvo que cerrar uno en Ciudad Jardín. En las próximas semanas cerrará el del Paseo Marítimo, reveló la líder popular. Todo ello, según Prohens, «por las dificultades en acceder a estas ayudas y a la mala gestión del Govern, ya que empresarios como Paco las han solicitado en varias ocasiones y no han recibido ni un euro».