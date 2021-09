El Consell de Ibiza elimina casi dos años después la dirección insular que abandonó Jerez

Jerez dejó su cargo para encarar las elecciones generales en el número 2 de la candidatura del PP balear. Ahora se elimina esta dirección insular y, en su lugar, se crea la nueva que, al parecer, ocupará Marilina Ribas, del PP, la actual coordinadora de Juventud. Hay que tener en cuenta que Ribas tiene experiencia en la gestión de las finanzas públicas ya que fue concejala de Hacienda de Sant Josep durante el anterior gobierno del PP, con Neus Marí como alcaldesa.

Marilina Ribas asumirá más competencias al añadir la gestión presupuestaria a la de Juventud. También se elevará su nómina. Actualmente, como coordinadora de Juventud percibe un salario anual de 29.062 euros cuando los directores insulares ingresan un total de 43.438 euros.

Con este cambio, se mantiene el mismo número de direcciones insulares con los que se inició este mandato (11), aunque se sustituye la que Jerez abandonó, apenas tres meses después de su nombramiento, cuando marchó a Madrid. La nueva dirección insular de Juventud, Hacienda y Gestión Económica dependerá del departamento que dirige el conseller Salvador Losa. Su conselleria también cuenta con la dirección insular de Deportes.

La reestructuración supone la eliminación de la dirección insular de Cooperación y Relaciones Institucionales que dependía de la conselleria de Presidencia y Gestión Ambiental. Ahora, la conselleria que dirige Vicent Roig será la única que no cuente con el apoyo de un director insular, aunque ya era así desde que Miquel Jerez decidió cambiar el Consell por el Congreso de los Diputados.

Jerez se quedó sin cargo público después de que en las elecciones generales de abril de 2019, cuando iba en el número 2 en la lista del PP balear, su partido sólo obtuvo un escaño. Tras las elecciones locales y autonómicas de finales de mayo de 2019, el nuevo presidente del Consell, Vicent Marí, lo repescó y le nombró director insular de Cooperación y Relaciones Institucionales, aunque sólo ejerció tres meses y, luego, no se nombró a ningún sustituto. Pedro Sánchez no fue capaz de obtener suficientes apoyos para formar gobierno y se vio forzado a convocar de nuevo a los españoles a las urnas en noviembre del mismo año. Jerez ocupó de nuevo el 2 de la candidatura balear y esta vez sí entró en el Congreso de los Diputados.

No era prioritario

Al ser preguntado por este diario, en una entrevista publicada en julio del año pasado, sobre si, en realidad, dicha dirección insular, al no haber sido ocupada por ninguna otra persona, no era tan necesaria, el presidente, Vicent Marí, respondió que «hacía falta» y que Jerez «hizo un buen trabajo» durante los tres meses que ocupó el cargo. «Muchas veces el día a día te lleva a funcionar con lo que tienes y a no crear más estructura. Tenemos una plaza vacante y si surge la ocasión se contratará a alguien y si no, se amortizará el puesto. No es una cuestión prioritaria. Se necesita a una persona adecuada para cada cargo. Si ahora no la tenemos tampoco hay prisa en contratarla», decía Marí hace poco más de un año.