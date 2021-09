La segunda jornada del Eivissa Jazz 2021, que se llevó a cabo en el Baluard de Santa Llúcia, dio comienzo con la actuación de Michelangelo Scandroglio Quintet, que ganó la última edición del concurso de bandas del festival de Getxo. El quinteto liderado por el contrabajista italiano Michelangelo Scandroglio presentó su proyecto ‘In The Eyes Of The Whale’, editado por Quand Records.