«Demostrado: las discotecas ni abren ni cierran temporadas en Ibiza»

No todos los hoteleros ven el vaso medio lleno. El responsable de una importante cadena de la isla (que prefiere mantener el anonimato) no tiene clara «esa visión de que se puede alargar la temporada hasta casi noviembre». «Seguro -señala- que quedarán hoteles abiertos y que entraremos bien en octubre, pero no toda la planta». Augura que «en la segunda quincena de septiembre empezará a verse un cierre bastante progresivo de hoteles por falta de demanda».