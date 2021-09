Aída Alcaraz: «Se me juzgó públicamente»

La exconcejala de Gobernación de Sant Antoni Aída alcaraz, que se mantuvo en el cargo hasta la finalización del mandato, en mayo de 2019, recuerda que al concluir este tomó una decisión drástica: «No volver a presentarme en la candidatura [del PSOE]. Entendí que el proyecto tenía que ser otro y que, evidentemente, podía defender mi inocencia mucho mejor estando fuera de la política que dentro», explicó ayer a este diario. Alega, en ese sentido, que se presentó «por vocación de servicio» a la política: «Falta no me hacía. Tengo mi profesión [gerente de una empresa], ejerzo mi trabajo desde hace mucho tiempo y estoy muy contenta con él. Fue toda una experiencia, pero volver no es algo que valore en este momento de mi vida», ha asegurado esta mañana.

Este largo periplo judicial ha hecho mella en la exconcejala: «Sobre todo me ha afectado el daño personal que se me hizo. Se me ha juzgado públicamente y se me ha llegado a condenar por amigos de Verdugo, por conocidos, por medios de comunicación, por policías, por políticos… Eso es lo que he tenido que aguantar».

Simón Planells, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sant Antoni, se congratuló de la absolución de Alcaraz y exigió al equipo de gobierno, especialmente al alcalde, Marcos Torres, y al grupo popular «que se disculpen públicamente por haber usado reiteradamente este tema como arma arrojadiza contra el PSOE», tanto en plenos como públicamente.

Respecto a la vuelta de Alcaraz a la política, Planells asegura que «siempre será bienvenida a las filas socialistas», si bien no cree que vaya a suceder: «Dudo mucho de que tenga intención de volver tras lo que ha pasado».