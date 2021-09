Las navieras proponen a la Autoridad Portuaria más control del tráfico marítimo entre Ibiza y Formentera

El tráfico marítimo entre Ibiza y Formentera en los meses de julio y agosto crece de manera exponencial en relación al resto del año, no solo por el aumento de las frecuencias de los barcos de línea regular, de pasajeros y carga, sino sobre todo por los barcos de recreo particulares y especialmente de alquiler, con o sin patrón, conocidos como chárteres náuticos. En esas once millas náuticas se mezclan todo tipo de embarcaciones y artefactos flotantes cuyos tripulantes muchas veces no aplican los principios básicos de la navegación, generando situaciones de peligro.

Para evitar esas situaciones la Asociación patronal de empresarios de actividades marítimas de Balears (Apeam) propondrá a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) que haya un mayor control sobre la navegación de recreo en las entradas y salidas de los dos puertos. También quiere llevar el debate al grupo de trabajo de la APB sobre seguridad y regulación en el que participan todas las administraciones competentes en esta materia para establecer canales diferenciados de navegación.

Al margen de los lamentables accidentes ocurridos recientemente, el delegado en Ibiza y Formentera de la Apeam, Rafael Cardona, avanzó que la patronal de las navieras propondrá que se estudie «la viabilidad de establecer canales de navegación para los barcos de recreo y la implementación de medidas de seguridad».

Cardona recordó que con el crecimiento de la náutica recreativa se han incrementando las imprudencias en el mar, especialmente en es Freus. «Algunos de estos barcos, especialmente los chárteres náuticos, algunos los llevarán profesionales, pero una gran cantidad son pilotados por personas que quizá tengan el título pero que no han navegado nunca».

Esto provoca que en muchas ocasiones se produzcan situaciones complejas «que hacen que las tripulaciones de los barcos de línea estén siempre en tensión, estresadas, pensando por dónde me saldrá éste o aquél barco, especialmente en el mes de agosto».

A ello se suman también, apuntó Cardona, las esperas que deben hacer los barcos de línea a la entrada a puerto: «No es normal que nos tengan esperando 10 minutos para entrar a puerto mientras que desde las marinas están saliendo barcos de recreo continuamente a los que nadie controla; o controlamos a todos o tenemos un problema», puntualizó.

Para Apeam se hace necesario una regulación que afecte a todo el tráfico marítimo «y no solo a los controlables, que somos los barcos de línea, sino también a la náutica de recreo». El delegado de la patronal recordó que la nueva ley de chárteres facilita mucho la actividad: «La última normativa sobre esta actividad ayuda poco. Antes por lo menos exigían que el barco tuviera un atraque en un puerto base, y esto ya no es necesario».

Navegar sin titulación

Recuerda que ahora los chárter también pueden coger pasajeros , «cuando antes un chárter era el conjunto del barco, con un pasajeros o 12, que es la máxima capacidad» permitida.

Cardona señaló que el aumento de la actividad náutica está provocando «un incremento de todo este tipo de navegación y no solo de chárter, sino de recreo en general. No se trata de demonizar a nadie». Otro ejemplo que puso es la «gran cantidad de barcos» que se alquilan sin necesidad de tener un título de navegación y que salen todos los días del verano: «Esto nos genera un importante peligro, son personas que llevan un barco y que no tienen conocimiento alguno de lo que son las leyes náuticas».

Como Apeam, avanzó que elevarán estas propuestas, tanto en materia de seguridad como de control del tráfico, «para que le dé traslado [la APB] al resto de administraciones, dentro del grupo de trabajo que tienen en esta materia, ya que la APB tampoco es responsable de todo esto. Pero sería bueno que se planteara esa necesidad de regular también el tráfico de recreo para entre todos poner un poco de sentido común». Y apunta que con «una torre de control se solucionaría, aunque no todo». «Estamos cansados de que controlen al controlado, hay que controlar al descontrolado que es todo el tráfico de recreo», manifestó.

El decreto de transporte

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, aprovechó la conferencia de presidentes celebrada ayer en Ibiza para volver a plantear varios temas relacionados con la línea marítima entre las Pitiusas.

Ferrer reclama «la necesidad de desarrollar el decreto de transporte marítimo, de regular las frecuencia, las excursiones de un día y la de estudiar la capacidad de carga marítima, que tiene una consecuencia directa en la capacidad de carga terrestre definida en nuestro plan territorial».

La presidenta traslado en la reunión la problemática en torno a las excursiones marítimas de un día, «que representan el 15% de la población que tenemos en verano». Y avanzó que también planteó «la necesaria de proteger todo el litoral de la isla», ya que desde el año 2008, «Formentera viene reclamando la regulación de los fondeos y la protección del litoral tanto en lo que respecta al mantenimiento de las pasarelas como al aumento de los efectivos para garantizar el control de esta zona».