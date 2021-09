La Guardia Civil busca a un acosador en una playa de Ibiza que actúa desnudo y con mascarilla

Georgina Withers, nacida en Inglaterra pero residente en Ibiza desde hace más de 17 años, denunció ayer, a través de las redes sociales, haber sido víctima de un acosador en una zona de es Canar. En torno a las 17.30 horas de la tarde del martes, Withers, de 52 años, cuenta que se encontraba meditando en la costa que hay entre Cala Pada y es Niu Blau, un sitio al que acude «muy a menudo junto a sus perros» aunque esta vez estaba sola. De pronto, sintió cómo le caía un poco de agua en la espalda y se giró para ver lo que sucedía ya que «el mar estaba a bastante distancia».

A escasos metros, justo detrás de ella, se encontró con un hombre desnudo, de entre 30 y 40 años de edad, que se estaba tocando los genitales y llevaba una mascarilla quirúrgica y gafas de sol. «Creo que me tiró agua para llamar mi atención», explica la mujer. El hombre comenzó a acercarse y Withers sintió que quería atacarla, así comenzó a gritar muy fuerte y cogió una piedra con la que le amenazó si le hacía algo.

Gritos de socorro

El hombre, al ver la reacción de la mujer, salió huyendo de la zona, relata la afectada. «Empecé a gritar con fuerza porque sé que, aunque no había nadie en la zona, hay varias casas alrededor y seguro que alguien me oiría», recuerda. Instantes después, la mujer llamó a la Policía Local de Santa Eulària y una patrulla se presentó en la zona, donde llevaron a cabo una batida para localizar al individuo, sin éxito. Withers se presentó también en el cuartel de la Guardia Civil del municipio donde, aunque no puso una denuncia de manera oficial, dejó constancia de lo sucedido para ayudar a que «paren a este hombre», remarcó.

Según explica la afectada, cuando les dio la descripción del individuo los agentes le enseñaron unos vídeos en los que aparecía «el mismo hombre», también desnudo, sobre el que ya constan varios avisos. La Guarda Civil investiga los hechos para dar con el individuo.

Withers, horrorizada por la idea de que este individuo pudiera tratar de atacar a otra mujer, sobre todo a «alguna chica más joven que se sienta más vulnerable y que puede que no reaccione de la misma manera», publicó su experiencia en un grupo de Facebook de residentes en Ibiza para alertar a la población sobre el sujeto. «Si se hubiera encontrado con una mujer más joven o con más miedo podría haberla atacado», denuncia Withers.

En los comentarios del post, son varios los vecinos que aseguran haber visto al mismo hombre por la zona, siempre desnudo, e incluso una mujer denunciaba haber dejado de acudir a bañarse a esa playa ya que una vez le pilló tocándose mientras le observaba a ella y a su grupo de amigas.