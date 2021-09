El Ayuntamiento de Sant Josep aprobó inicialmente su II Plan Municipal de Igualdad, cuyas acciones previstas, agrupadas en cinco líneas estratégicas, tienen un presupuesto global de 746.000 euros para el periodo 2021-2024, detalló la edil de Igualdad, Guadalupe Nauda. El PP se abstuvo, pero por boca de su concejal Vicent Roig criticó la esencia del plan: «Necesitamos que no sólo hable de hombres y mujeres, sino que hable de igualdad absoluta entre hombres y mujeres».

Para Roig, es un plan «sectario», que busca «el confrontamiento», que «se ha centrado mucho en la mujer» y que se ha «quedado cojo» con el colectivo LGTBI. Para la edil de Vox Pino Vidal «no aporta soluciones reales a las mujeres de verdad». «¿Qué es una mujer de verdad?», replicó Nauda.

El pleno dio el visto bueno al convenio con la dirección general de la Guardia Civil para la incorporación de Sant Josep al sistema Viogen, por el que la Policía Local asumirá tareas de seguimiento y protección a las víctimas de violencia machista del municipio. También se aprobó definitivamente la modificación de la ordenanza para la prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor, los taxis, que incorpora la nueva uniformidad que tendrán que usar los taxistas y la obligación de facilitar el pago electrónico mediante la incorporación de un TPV en cada vehículo.

Se desestimó, asimismo, el recurso presentado por la UTE Vedrà contra el acuerdo adoptado en abril de no abonar la prima del 20% de los ingresos que obtiene el Ayuntamiento por la recogida de residuos. La edil de Limpieza y Medio Ambiente, Mónica Fernández, explicó que si bien la UTE alega que debido a la pandemia la recogida bajó un 39% (en buena parte porque no hubo turismo) «la obtención de la prima no tiene que ver con cantidades totales, sino con porcentajes de recogida selectiva», que la UTE no cumplió.

Ciudadanos consiguió el apoyo del equipo de Gobierno para que el ayuntamiento «priorice y dé apoyo a las licencias para actividades deportivas acuáticas sin motor». La edil Eva Ruiz pedía una solución en el plazo de un mes, pero tuvo que aceptar un plazo más largo: el Ayuntamiento incluirá «un número significativo de canales para elementos náuticos sin motor en su próximo plan de playas». Es decir, posiblemente dentro de uno o dos años.