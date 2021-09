En el aire los talleres de la Escuela de Música de Formentera para menores de siete años

Aunque desde la propia Escuela de Música se realizaron llamadas telefónicas el pasado lunes 30 de agosto asegurando a los padres de los alumnos preinscritos que estas clases no se llevarían a cabo este curso por orden de la Conselleria de Educación, desde este mismo área del Consell insular aseguran que «todavía no hay nada decidido, se está revisando la normativa y se tomará una decisión en unos días».

Desde que el pasado 1 de junio se abrió el plazo de preinscripción, numerosas familias de la isla presentaron la documentación necesaria para que sus hijos asistieran a los diferentes cursos de enseñanzas regladas y no regladas que ofrece la escuela.

Para los más pequeños, todavía se ofrece en la página web de la institución la posibilidad de participar en un Taller de música tradicional, otro de Iniciación a la música y otro de Iniciación a la danza, todos ellos en la sección de Estudios no reglados de la Escuela municipal. Estos serían los cursos cancelados. Los alumnos de 7 años en adelante no se verían afectados por esta suspensión.

Esta oferta lúdica y educativa parece que, finalmente, no se podrá atender dado que el tamaño de las instalaciones y el limitado profesorado de la institución educativa no pueden garantizar el cumplimiento de la parte relacionada con la prevención de los contagios por el covid en las Instrucciones de Organización y Funcionamiento de las escuelas de música y/o danza de las Illes Balears para el curso 2021-2022.

Desde el servicio de prensa de la Conselleria de Educación del Govern balear consideraron ayer que «nosotros nos ocupamos de la formación reglada. Si el Consell quiere aplicar la misma normativa a la no reglada o cómo impacta en la no reglada el hecho de tener que cumplir con nuestro protocolo, es algo que la Conselleria balear no puede saber, puesto que no es competencia». Desde el Consell Insular de Formentera aseguraron que se dará una respuesta oficial «en unos días».