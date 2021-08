Denuncian la falta de personal de enfermería en la residencia Can Blai

Allegados de la residencia Can Blai, en Ibiza, denunciaron ayer la falta de personal de enfermería, tanto enfermeras como auxiliares. Aseguran que el problema viene de lejos, pero que se ha agravado estos últimos meses. Los denunciantes ponen en duda que desde el Govern balear se esté haciendo todo lo posible para contratar el personal que falta. Afirman que a las vacantes que hay en la plantilla se suman, además, las bajas que se están produciendo en los últimos meses.

«Al principio nos creíamos de verdad que no encontraban personal, pero ahora ya no sabemos qué pensar. No vemos que se publiquen las posibles contrataciones y desde el propio personal nos dicen que los contratos que se ofrecen son de un mes. ¿Quién va a querer venir para tan poco tiempo?», preguntan. «Deberían ofrecer, como mínimo, contratos de seis meses, a no ser que la intención sea no llegar a contratar a nadie», continúan.

Los afectados aseguran que en las últimas semanas en algunos momentos ha habido menos enfermeras de lo establecido para hacerse cargo de los internos. A la sobrecarga de trabajo —«hacen horas extras como mulas»—, explicaron, se añade la «sobrecarga emocional», que ha supuesto que algunas de las profesionales, estresadas y agotadas, hayan caído enfermas. Además, critican que con los profesionales que están en estos momentos trabajando en la residencia, ubicada en Santa Eulària, es muy complicado atender correctamente a todos los internos, con perfiles y medicaciones muy diferentes: psicogeriatría, paliativos...

Aseguran que en más de una ocasión han comentado este problema de falta de personal con la dirección del centro sin que, en todo este tiempo, se haya solucionado nada. Temen que la situación pueda complicarse si se produce algún brote de coronavirus en el centro y no sea posible, como hasta ahora, ingresar a los afectados en la unidad de media estancia Ca na Majora, en el Hospital Can Misses.

La conselleria balear de Asuntos Sociales reconoció ayer la falta de personal. «Es un problema endémico en Ibiza», comentó una portavoz del departamento que dirige Fina Santiago, que destacó las dificultades que hay en la isla para encontrar «personal cualificado». Precisamente por esto, recalcaron que el problema de falta de profesionales de enfermería, tanto enfermeras como auxiliares, no se va a poder solucionar en breve. A pesar de esto, insistieron en que las ratios de profesionales por número de internos en el centro «están por encima de lo que establece la legislación».

Buscando profesionales

La situación, señalan, se ha agravado este mes de agosto por las vacaciones del director del centro, hecho que, explican puede haber dado la sensación a los familiares de que todo estaba haciéndose de forma menos ágil. En este sentido, esta misma portavoz explicó que en «hace unos días» que la gerente de la Fundación para la Dependencia, de quien depende este centro, se encuentra precisamente en la isla para tratar de solucionar la falta de personal.

Desde la conselleria niegan las acusaciones de que no se esté haciendo todo lo posible para encontrar profesionales. «Se están ofreciendo contratos permanentes», indicaron antes de señalar que en el caso de que, como denuncian los familiares, alguno de los profesionales se haya ido a la residencia de Can Raspalls no lo habrá hecho por las condiciones laborales ya que «son las mismas» que en Can Blai. «La falta de personal cualificado es un problema endémico en Ibiza, tanto en enfermería como en celadores como en otros muchos sectores», concluyeron desde el departamento que gestiona la consellera Fina Santiago.