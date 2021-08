El sector turístico de Ibiza admite una buena temporada pero duda de que se pueda alargar

Muy buena. Buena. Se han salvado los muebles. Negro sobre negro. Son las respuestas a la pregunta de cómo ha ido la temporada turística, y hay tantas como participantes en la reunión que ha mantenido este lunes la presidenta del Govern, Francina Armengol, con los representantes de los sectores económicos de Ibiza. La cita se ha producido en la sala Capitular del antiguo ayuntamiento de Eivissa y en ella han participado también el conseller balear de Turismo, Iago Negueruela; el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí; el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, y representantes de la Federación Hotelera, las patronales Pimeef y CAEB, los grupos hoteleros Palladium y Playasol, y de los sindicatos, entre otros.

«Podemos dar la temporada por buena», ha señalado a la salida del encuentro Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, impresión a grandes rasgos compartida por el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, quien ha comentado que la temporada empezó floja pero que «julio fue aceptable, agosto bastante positivo y septiembre no será malo». No todos los hoteleros han manifestado este optimismo, ya que el gerente de la Federación Empresarial Hotelera pitiusa, Manuel Sendino, ha liquidado su valoración con un lacónico «se han salvado los muebles». Por su parte, el gerente de la asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, no ha tenido la oportunidad de valorar si la botella está medio llena, ya que la suya está vacía del todo: «Una vez los tribunales han dejado claro que no era posible nuestra propuesta de que se pueda entrar en los locales con el pasaporte covid, damos por hecho que esta es nuestra segunda temporada seguida cerrados y empezamos a pensar en el año 2022».

En lo que sí hay coincidencia es en que resultará complicado alargar la temporada, aunque se hará todo lo posible para, al menos, cerrar el mes de octubre con buenos resultados: «Como mucho, tendremos algún hotel de Palladium abierto hasta el 8-9 de noviembre», ha comentado Matutes. Sendino también ha manifestado que no cree que la temporada «pueda alargarse significativamente», mientras que Rojo ha depositado sus esperanzas en que se mantengan las conexiones aéreas.

Suavizar restricciones

En lo que sí ha habido una coincidencia total ha sido en la buena sintonía entre los empresarios y las instituciones públicas, así como en la utilidad de mantener reuniones periódicas de este tipo. «He querido agradecer personalmente el magnífico trabajo que todos han realizado», ha señalado Armengol tras el encuentro con los empresarios, «la temporada ha sido muy buena, fruto de un esfuerzo de superación importante, y ahora toca alargarla y consolidar un modelo de turismo sostenible».

La presidenta balear ha dedicado unas palabras al sector del ocio nocturno, a quien ha agradecido especialmente su sacrificio: «Han renunciado a su propio beneficio para ayudar a un bien colectivo». Sobre la relajación de las restricciones en Ibiza, Armengol ha abierto la puerta a que pronto sean una realidad: «A ver si en la reunión del próximo lunes se pueden adoptar nuevas medidas».

Reivindicaciones

La secretaria general de CCOO en las pitiusas, Consuelo Gómez, ha aprovechado la presencia de la patronal para denunciar las malas prácticas de algunos empresarios que, con la excusa de que les resultaba complicado encontrar personal eventual, se han valido de la coyuntura para «hacer caer toda la carga de trabajo sobre los fijos discontinuos, explotándolos y pisoteando los derechos de los trabajadores».

Verónica Juan, presidenta de Pimeef restauración, ha insistido en la necesidad de que las administraciones sean puntuales en los pagos de las ayudas comprometidas, mientras que Alfonso Rojo ha destacado la importancia de acabar con las «trabas burocráticas que nos dificultan alargar la temporada» y que se «permita alargar la contratación». El representante del ocio nocturno, José Luis Benítez, ha expresado su preocupación por una posible consolidación del modelo de fiestas irregulares en villas privadas, posibilidad descartada por Abel Matutes Prats: «Cuando abran las discotecas se terminarán las fiestas en las villas», ha asegurado.