José Luis Roselló, exdiplomático: “Hice de tripas corazón en la época del hambre en Ibiza”

En sus cuarenta años de carrera defendió los intereses de España como embajador en Angola, Omán, Bahréin y Kuwait, aunque el gran hito de su carrera se produjo como cónsul y consejero Cultural en Nueva York para devolver el Guernica a España. Su trayectoria acaba de ser distinguida con la Medalla d'Or de la Ciudad de Ibiza.

Ha sido distinguido, entre otros reconocimientos, con la Cruz de Caballero de la Orden de Alfonso X el Sabio o comendador de la Real Orden de Isabel la Católica, ¿pero es más especial cuando el premio se lo dan en casa?

Unos reconocimientos son más emocionantes que otros. Que sea la Medalla de Oro de tu propia ciudad y tu propia gente la que te proponga es muy especial. Estuve varias noches sin dormir de la emoción.

Dedicó un recuerdo muy sentido al recoger el premio a la «bondadosa rectitud» de su padre y al talante liberal que su madre le transmitió.

Liberal y pictórico. Cuando tenía 14 o 15 años, me iba a pintar acuarelas a es Puig des Molins en vez de ir a las guerras de piedras desde la plaza del Parque contra los de Dalt Vila. Llevábamos las bandejas de los flaons de Can Vadell como escudo. Nos ganaban ellos desde la muralla, claro.

¿Nació en una casa en la misma plaza del Parque?

Creo que sí, pero no lo tengo claro. Me crié en el número 24 Vara de Rey, al lado de Ebusus. El paseo de s’Alamera estaba proyectado para ser una avenida desde el puerto hasta ses Figueretes, pero una familia muy importante cerró el paso del bulevar. Iba a ser una vía fantástica, pero la corrupción urbana ya se notaba en esa época. No es algo nuevo, ya la debíamos sufrir con los fenicios.

Su madre fue pintora, alumna de Narcís Puget Viñas. ¿Era una mujer muy avanzada en la Ibiza de esa época?

Era muy progresista y leía mucho. Solo había dos mujeres pintoras en Ibiza, Guillermina Puget y ella, pero luego lo dejó por la pena que sentía al morir mi abuela. Era hija única y casi no conoció a su padre, el médico Antonio Serra, Riquet. Mi padre siempre le decía: ‘Alicia, viviríamos espléndidamente con tus cuadros’, pero no volvió a pintar. Mi padre era maestro de Sa Graduada, que en esa época era un colegio para pobres y él se empeñó en conseguir que fuera un centro escolar de primer orden y prestigio. Llegó a ir a Barcelona a comprar más de 200 globos hinchados con helio para representar una función en el Pereyra con los escolares.

¿Usted estudió en sa Graduada? ¿Le tocó beber allí leche en polvo del Plan Marshall?

Mi padre era el encargado de distribuirla en todos los colegios y yo le ayudaba. En invierno, íbamos al colegio con un moniato, lo asábamos encima de la estufa y, a media mañana, nos lo comíamos con esa leche.

A los 18 años pudo beneficiarse de las ayudas de Estados Unidos con una beca de la American Field Service para estudiar en Carolina del Norte. ¿Había salido de Ibiza alguna vez hasta ese momento?

Había viajado una vez a Palma con mi madre para visitar a unos familiares lejanos. Mi padre solo tuvo que pagar 24 pesetas con la beca y viajé desde Barcelona, en un crucero con más de mil estudiantes de media Europa. Hicimos escala en La Haya y llegamos a Nueva York el día de mi cumpleaños, el 21 de agosto. Mi inglés era tan pobre que tardé el día entero en explicarles que era mi aniversario. Estuvimos embarcados más de diez días, pero se hizo muy corto porque éramos muchos chicos y chicas que nos soltaban por primera vez sin supervisión. Fue increíble.

¿Tiene presente la imagen de la llegada a Nueva York?

La noche anterior no dormimos. Los barcos debían esperar un buen rato para entrar a puerto y estábamos todos en cubierta mirando las luces. En el muelle nos esperaban las familias de acogida con letreros. La mía me llevó en un coche blanco a Ohio a ver a su hija mayor, y después a Shelby, en Carolina del Norte, donde cursé el último año de Bachillerato.

¿Ya tenía claro que quería ser diplomático?

Nunca he sabido el porqué. Al llenar la documentación para la beca, mi padre se dio cuenta de que puse que quería ser diplomático. Puso los ojos en blanco y comentó: ‘Esto no se lo diremos a nadie’. En Vila creo que solo había dos abogados y apenas tenían trabajo. Mi padre me dijo que me pagaba la carrera de Derecho con la condición de que pasara oposiciones, porque temía que pasara penurias como letrado.

¿Era el único aspirante que no venía de familia de diplomáticos en el examen de acceso?

Y encima hijo de un maestro. Creía que dominaba bien los idiomas, después de pasar un año en Estados Unidos y de haber ido a la Alianza Francesa. Además, desde bien jovencito, me hice muy amigo de un chico francés que veraneaba todos los veranos en Ibiza. Con él me di cuenta de que los extranjeros no eran mala gente, como se daba a entender con el régimen de Franco. Pero, al empezar las oposiciones, me di cuenta de que mis compañeros me daban sopas con honda en los idiomas.

Su primer destino en el extranjero fue Nicaragua, en el 75, solo tres años después del terremoto que solo dejó en pie en Managua la catedral y el Parlamento. ¿Estaba asolada aún cuando llegó?

Estaba totalmente devastada y había que ir con mucho cuidado para cruzar la ciudad, porque los bandidos cortaban las calles con troncos para asaltar los coches. Tuve un gran problema para encontrar casa y acabé alquilando un chalé enorme que estaba en la pendiente de una colina. Una familia me pidió si podía acoger a un sobrino suyo, Carlitos, como criado, para que así pudiera ir al colegio. Un día llovía tanto que le pedí a Carlitos que revisara si las ventanas de la parte trasera de la casa estaban bien cerradas. Me dijo: ‘Sí, está todo cerrado, pero hay un río que entra debajo de la puerta de atrás y sale por la entrada principal’. (Risas).

No quedaba mucho para el triunfo de la Revolución Sandinista. ¿Se encontró un país muy convulso?

Sí, pero la entrada de los sandinistas [1979], con Daniel Ortega, Pastrana y el Comandante Cero [Edén Pastora] ya la vi por televisión en Nueva York, que fue mi siguiente destino [como cónsul y consejero cultural y después como consejero y ministro de la Misión permanente de España en la ONU].

¿Pudo promocionar a artistas ibicencos en Nueva York?

Organicé la Semana de Ibiza con Moda Adlib. Invité a varios pintores, pero solo participó Vicent Ferrer Guasch. Me regaló este cuadro [señala una panorámica de Dalt Vila que preside el salón de su casa] por la historia que pasó después. El propietario de una galería muy prestigiosa se quedó prendado de su pintura y le propuso una exposición. Ferrer Guasch me envió todos los cuadros, pero después la galería cayó en bancarrota y fueron a la masa de la quiebra. Hablé con el juez y se pudo arreglar. Me llevé las pinturas en mi mudanza a Rabat, donde me acababan de destinar como consejero comercial y se las entregué en mis siguientes vacaciones en Ibiza. Las guardaba enrolladas en una bolsa de piel de metro y medio que había encargado expresamente a un artesano. Resulta que mi padre tenía una enemistad de por vida con él, a pesar de que los dos eran de Sant Antoni, porque, años atrás, Ferrer Guasch había organizado una exposición en Ebusus y no dejó participar a mi madre. Cuando mi padre me vino a buscar, me preguntó qué llevaba en esa bolsa. ‘Es un secreto profesional’, respondí.

¿Marruecos es el país que más le ha marcado?

Siempre digo que ha sido el talismán de mi carrera. Cada vez que he estado allí, he salido de embajador. Primero, siendo jefe de la Oficina Comercial en Rabat, me destinaron a la Embajada a Angola. Después, cuando era cónsul general en Casablanca, a Miguel Ángel Moratinos le tocó venir en su primera visita oficial como Ministro de Exteriores. Él había sido alumno mío, uno de los 65 compañeros que preparé para entrar en la Escuela Diplomática. Me ofreció la vacante de representante permanente en los organismos internacionales en Viena. Después me destinaron como embajador en Omán hasta mi jubilación en 2013.

Lo decía porque en Marruecos conoció a su esposa, Khadija.

Nos presentó el presidente de la peña madridista, que preparaba unas paellas fabulosas. Mi mujer era socia.

¿No será usted del Barça?

¡Calla, calla! (ríe). El presidente de la peña madridista lo comentaba siempre, porque decía que yo saltaba más cuando marcaba el Barça.

Viendo los países en los que ha estado destinado, otra ventaja de Marruecos es que allí encontraría la mejor gastronomía.

Así es. Otra gastronomía que me fascina es la libanesa. Aunque no estuve destinado allí. En todas las capitales europeas hay algún restaurante libanés muy bueno. Marruecos me recordaba mucho a Ibiza porque se cocina sentado, junto al fuego. Me venía la imagen de mi abuelo de Sant Antoni, que tenía un gran caldero en el hogar y se acomodaba al lado para hacer la comida. Lo único es que no tienen vino… Bueno, sí, también se pillan sus melopeas (risas).

¿En el Sultanato de Omán tuvo que recurrir a algún truco?

Sí. Iba con la botella de vino escondida en una bolsa, se la daba al maitre y luego nos lo servían en la mesa dentro de una tetera. Lo bebíamos en tazas.

¿Vivió momentos similares a los que ahora vemos en Kabul como embajador de Angola [de 1992 a 1996] por la guerra civil?

Llegamos a estar sitiados por las tropas rebeldes de la Unita, que tenían el apoyo de Sudáfrica y Estados Unidos. Enviaron GEOS desde España para proteger la Embajada y, durante una manifestación, les hice entrar en la residencia. Estaba tapiada y eso nos salvó, porque nadie llegó saltar. Asediaban Luanda con morteros y las bombas caían en cualquier sitio. Estaba encerrado con el secretario, sentados en unas cajas de vino, esperando a que se calmara el ambiente. Me recomendó refugiarnos en su casa para estar más seguros, pero le dije que, si tenía que morir, quería hacerlo en la Embajada.

Ahora que está jubilado, ¿puede confesar si ha tenido que hacer de tripas corazón por su cargo? Incluso los suecos, que parecen tan civilizados, son capaces de invitar a comer surströmming [un pescado fermentado con aroma a bomba fétida].

La verdad es que no. Realmente, cuando tuve que hacer de tripas de corazón fue en la época del hambre en Vila durante la posguerra, cuando solo podíamos comer carne una vez a la semana y nos tocaba pescado casi todas las noches, porque era muy barato. De pequeño odiaba el pescado y, cuando no me veían, lo escondía dentro de un ánfora de decoración. Como estaban fritos, no se notaba el olor, hasta que un día mis padres me pillaron porque ya la había llenado y asomaba una cola por la boca.