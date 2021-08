Los enfermos críticos de coronavirus de Ibiza y Formentera han aumentado en las últimas horas, según los últimos datos de la pandemia difundidos por la conselleria balear de Salud. En estos momentos hay once afectados de las Pitiusas ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), dos más que ayer y la cifra más elevada desde el pasado martes. El número total de afectados hospitalizados ha subido también ligeramente en la última jornada: de los 54 de ayer a los 56 que se registran hoy.

El Hospital Can Misses acoge en estos momentos a 41 pacientes covid en planta (dos de ellos turistas procedentes de Formentera) y a siete en la UCI. A cargo de la sanidad pública, pero en Mallorca, se encuentran otros tres enfermos de coronavirus de las Pitiusas que tuvieron que ser trasladados hace un mes debido a la saturación que sufría entonces la unidad de críticos de Can Misses. Dos de ellos se encuentra en planta en el Hospital de Son Espases y, además, ya han dado negativo en el virus, por lo que han podido pasar a la planta no covid. El tercero está en la unidad de críticos del hospital de Manacor, donde "evoluciona favorablemente", según ha detallado el Área de Salud de Ibiza y Formentera. A éstos hay que sumar los cinco que acoge la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: dos en planta y tres en su propia unidad de críticos.

El aumento de pacientes covid hospitalizados coincide con la constante reducción de los casos activos. En estos momentos hay 1.331 contagios activos en las Pitiusas, después de una jornada en la que los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses detectaran quince positivos: doce en Ibiza y tres en Formentera. Se alcanza esta cifra después de un fin de semana en el que los médicos han dado más de 250 altas, según los datos.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, se encuentran 1.275 personas: 1.277 en Ibiza y 48 en Formentera. Por último, hay 20 profesionales en vigilancia activa, de los que 15 son positivos, uno menos que en el último recuento.