Piragüismo para «hacer piña»

Con motivo de la celebración de las fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni acogió ayer la XX edición del Día de la Piragua. Casi un centenar de personas se citaron en el Club Náutico para conocer desde el mar la bahía y las playas que salpican la costa. Desde miembros del club de piragüismo hasta personas que no han practicado este deporte nunca e incluso un equipo de fútbol participaron en esta diada.

«Nosotros venimos de Valencia todos los años en agosto y hacer piragüismo en esta excursión en el Club Nàutic ya se ha convertido en una especie de tradición familiar. La pena es que en años anteriores, cuando no había pandemia, íbamos desde aquí hasta Cala Gració. Este año nos tendremos que conformar con un recorrido circular por la bahía», explican Alejandro y Carlos, dos hermanos de una familia que acostumbra a veranear en Ibiza y que llevan muchos en esta actividad.

La XX edición del Día de la Piragua no ha tenido el mismo recorrido que años anteriores debido a las restricciones derivadas de la pandemia. Sin embargo, conocer la bahía desde el mar siempre es un plan que atrae a muchas personas. En este caso, casi un centenar de usuarios se inscribieron para participar en esta actividad del programa de fiestas.

«Antes de embarcar en la piragua, los participantes deberán pasar un control sanitario en el que les mediremos la temperatura. Luego les damos un dorsal, una camiseta, una bolsa y posteriormente les asignamos la piragua y los chalecos», explica el organizador del evento, Enrique Mas.

«No hemos podido inscribir a muchas personas, pero aquellos que participan van a pasar un rato fenomenal, eso seguro», añade. «No podemos tocar ninguna playa, por lo que este año el recorrido será circular, alrededor de la bahía», dice Mas, para luego añadir que al final del día realizarán un sorteo.

«Los comerciantes de Sant Antoni nos han dado hasta 70 regalos, y luego nosotros sortearemos una piragua entre todos los participantes», concluye.

Pretemporada del Portmany

Por otra parte, agosto es siempre un mes en el que los clubes deportivos hacen pretemporada. Es un periodo en el que los entrenadores preparan a sus jugadores de cara a la nueva temporada, con el objetivo de que lleguen en la mejor forma posible. Francisco Gallego, entrenador del equipo cadete del Portmany, ha inscrito a sus jugadores «como una forma de hacer ejercicio de una manera más divertida y favoreciendo así la unión de los chicos». «Es una actividad diferente en la que los chicos van a coger forma y también a pasar un día muy divertido. Los niños tienen muchas ganas de hacer piragüismo y nosotros, además de entrenadores, somos unos niños más», explica divertido Gallego.

Casi un centenar de personas se han inscrito a la XX edición del Día de la Piragua del Nàutic Sant Antoni

Los jugadores tienen muchas ganas de embarcar, pues muchos no habían practicado este deporte «en la vida». «Creemos que es una forma de hacer piña y conocernos un poquito más, aún si cabe, porque muchos nos conocemos de toda la vida», afirma uno de los miembros de la plantilla del cadete del Portmany. «El compañerismo es una de las cosas más importantes dentro del equipo y creo que con esta actividad el equipo se unirá más», añade otro de ellos.

También, como es lógico, los alumnos de piragüismo del Nàutic Sant Antoni han participado en esta excursión. «Nosotras hacemos piragüismo habitualmente y nos parece que este evento es muy chulo y es una oportunidad para que mucha gente conozca este deporte que a nosotras tanto nos gusta practicar. Del uno al diez, tenemos un diez de ganas de empezar a remar y ver qué tal la excursión este año», explican varias chicas del club.

Son muchas las familias que llevan a sus hijos a realizar este tipo de actividades. «Nosotros no es la primera vez que lo hacemos, siempre que tenemos la oportunidad venimos al Día de la Piragua», afirma una madre con su hija al lado. «Sobre todo venimos por la niña, porque le encanta el mar y se lo pasa genial. Luego acaba súper cansada. Es un día en el que disfrutamos mucho», añade el padre de la chica.

«Domingueros de piragüismo»

Navegar en piragua no es un plan que la gente contemple de manera habitual. Sin embargo, uno de los participantes se lo propuso a un compañero suyo de trabajo, que aceptó sin pensárselo «dos veces». «Nosotros somos domingueros de piragüismo, es decir, no hemos practicado este deporte en la vida. Pero conozco a los organizadores y me lo propusieron y dije. ‘¿por qué no?’. Luego enganché a mi amigo y al final nos hemos venido los dos a pasar el día y a que nos dé un poco el sol», afirma uno de ellos. «Tenemos ya muchas ganas de empezar a remar y de conocer el mar de nuestra isla, ya que no todo el mundo tiene la oportunidad de conocerlo tan de cerca», concluye el amigo.